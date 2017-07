Todos los detalles de la graduación de Froilán

Las redes sociales son en demasiadas ocasiones un escaparate incómodo. Y si no, que le pregunten a la infanta Elena, que ha visto cómo han quedado al descubierto todos los detalles de la graduación de su hijo Felipe en el Blue Ridge School de Virginia (EEUU). Ha sido el propio colegio el que ha colgado en Instagram las fotos del acto y en ellas se aprecia no sólo el distanciamiento entre doña Elena y su ex, sino también que el joven terminó la ceremonia tirándose a un lago junto al resto de sus compañeros y que celebró su título fumándose un puro como, al parecer, es costumbre en el citado centro.