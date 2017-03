Las deudas, otro frente abierto para Rocío Carrasco

LA hija de Rocío Jurado está esta semana más de actualidad que nunca. Si hace sólo dos días se supo que Rocío Carrasco había presentado una querella contra su ex y que ésta había sido trasladada al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, ahora Diez Minutos sorprende con otra noticia relacionada con la hija de la chipionera. Parece que la joven está agobiada por las deudas porque no puede hacer frente al pago de casi un millón de euros que le exige la Comunidad de Madrid ni a los más de 100.000 que le pide Hacienda.

Rocío quiso afrontar a estas deudas con la venta de la finca El Administrador, que le dejó en herencia su madre, si bien, según la revista, no consigue quitársela de encima ni tan siquiera con una jugosa reducción del precio de venta, que ha pasado de los dos millones que pedía inicialmente a los 1,2 de ahora.

Otro de los temas que encuentra esta semana un sitio destacado en las portadas del quiosco rosa es el último capítulo del culebrón de Las Campos. Mientras Diez Minutos asegura que María Teresa no quiere que Bigote participe en la próxima edición de Supervivientes, Semana insiste en este mismo asunto a través de las dos hijas de la presentadora, que no ocultan que su madre está muy disgustada por la decisión del humorista. La que da una vuelca de rosca a lo que sucede alrededor de las Campos es Lecturas, que se descuelga con la entrevista a la hija del mítico presentador Kiko Ledgard, Annette, que asegura que es la madre de Alexis, el hijo secreto de Bigote. Además de contar su historia, Annette no pasa de puntillas por las supuestas infidelidades del humorista hacia María Teresa y recalca que le parecen pocas las que han salido a la luz.

Por su parte, Hola llega al quiosco con la que define como "Luna de miel colombiana" entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. La socialité deja claro que no tiene prisas por pasar por el altar y asegura que su hija Ana le tomará la delantera.

Uno de los temas que está presente en todas las revistas es el infarto de corazón que sufrió el actor Antonio Banderas el pasado enero.