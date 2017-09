El día que Paula se convirtió en princesa

Paula Echevarría no se acordó el jueves de su separación por mucho que los periodistas le preguntaran por activa y por pasiva que en qué punto se encuentra su relación con Bustamante. "No lo tengo claro", se limitó a contestar. Era su gran día y llegó dispuesta a darlo todo. La actriz de Velvet se vistió de princesa con un elegante vestido blanco con reflejos plata y flores sobrepuestas que le confeccionó para la ocasión su amiga Dolores Promesas. Hace más de un mes que sopló las velas de su 40 aniversario, pero ahora tocaba rodearse por todos los que la quieren. Para eso contó con la complicidad de la revista Elle, que le organizó una fiesta de las que no se olvidan en la finca El Chaparral de Pozuelo, a la que invitó a más de 300 amigos. Como era de esperar, entre éstos no se encontraba el padre de su hija, que a esa misma hora asistía como invitado estrella a la presentación de la nueva temporada de Telemadrid. La que sí estuvo todo el tiempo a su lado fue la pequeña Daniella, que a sus ocho años ha visto con sus propios ojos cómo los sueños de princesas pueden llegar a hacerse realidad.

Marta Hazas, Vicky Martín Berrocal y Aitana Sánchez Gijón fueron algunas de las invitadas.