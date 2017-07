La difícil tarea de probar la paternidad de Julio

El bufete del sevillano Fernando Osuna no ha tenido esta vez nada fácil probar que Julio Iglesias es el padre biológico de Javier Sánchez, un valenciano de 41 años que lleva años luchando por hacer valer la verdad de su madre, que desde que él era un chaval asegura que se quedó embarazada del cantante siendo bailarina de su compañía. Según afirma el letrado, para conseguir el material genético de Julio ha sido necesario que un detective privado se hiciera pasar por vecino de la exclusiva urbanización de Miami en la que vive el cantante. Aunque en principio se dijo que el objeto se retiró de la basura, el abogado matiza que no es así sino que se trata de objetos que no tienen valor, que han sido desechados, desde una colilla o un pañuelo hasta una lata de bebidas o una servilleta. "Nunca nos jugamos el ADN a una sola carta -un solo objeto- porque puede estar contaminado por otras personas", explica Osuna, al tiempo que subraya que, en este caso, la prueba de ADN que determina que Julio Iglesias tiene un 99,99% de posibilidades de ser el padre biológico de Javier Sánchez se ha sustentado en la comparativa de hasta 15 objetos distintos.

El abogado sevillano sabe que será un proceso difícil pero confía en que Javier, a la larga, sea reconocido como hijo oficial del cantante. No se han mostrado tan optimistas, no obstante, otros compañeros de profesión que aseguran que este caso puede encontrarse con muchas dificultades, como por ejemplo, que las pruebas sean consideradas "no fiables" por haber sido logradas en el extranjero y mediante un detective privado. Los hay también que ven difícil que se reabra un caso que ya ganó el cantante gallego hace dos décadas. Para otros, la única prueba que determinaría realmente si Javier es el noveno hijo de Julio es la que realiza el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense de Madrid.