El divorcio de Athina, una historia de libro

Un libro se convierte en ocasiones en la mejor forma de vengarse de un enemigo. Varios famosos han utilizado esta estrategia para contar secretos de personas con las que en su día mantuvieron una relación y a los que ahora no quieren ni ver. El último caso es el de Athina Onassis. La multimillonaria griega ha revelado algunas de las causas de su divorcio del jinete Doda Miranda, con quien estuvo casada once años, a través de un libro escrito por Alexis Mantheakis, abogado y antiguo asesor de su padre. Bajo el nombre La carpeta roja, esta obra literaria a la que Athina ha dado su beneplácito, relata un matrimonio del que hasta ahora pocos datos se conocían. La nieta de Aristóteles Onassis siempre se ha caracterizado por su discreción, pero tras infinidad de rumores sobre los motivos de su ruptura ha decidido romper su silencio.

El título del libro es toda una declaración de intenciones. El autor relata cómo una chica que aseguraba haber tenido relaciones con Doda se puso en contacto con él y le envió una carpeta roja con todas las pruebas de las infidelidades cometidas por el jinete. En las páginas se desvelan detalles como que las relaciones de Doda con otras mujeres comenzaron solo unos meses después de su boda con Athina en 2005 o que salía muchas noches de fiesta mientras ella se quedaba en casa. Mantheakis también tiene palabras para la multimillonaria. De ella dice que es una "muñeca de acero" y que lleva una vida muy alejada de su familia en la que su frialdad es protagonista.

Algunos de los documentos que aparecen en el libro son los mismos que utilizaron los abogados de Athina durante el complicado proceso de divorcio. La historia de amor entre esta amante de la hípica que se enamoró de su profesor cuando era una adolescente se cerró a finales del año pasado, un año y medio después de anunciar su separación. Al principio él le pidió perdón a su mujer para suavizar el proceso de divorcio, pero poco después decidió pasar a la ofensiva al ver que ella no estaba dispuesta a sucumbir. Los detalles sobre el acuerdo no han salido a la luz. Solo se sabe que existía una acuerdo prematrimonial por el que Doda recibiría un millón de dólares por cada año de casados (fueron once) en caso de que el matrimonio se rompiese. Doda solicitaba cantidades económicas muy elevadas pero la carpeta roja que contenía toda la información sobre sus infidelidades fue la gran aliada de Athina para pararle los pies y no tener que desembolsar tanto dinero al que un día fue su gran amor. La heredera de los Onassis se refugia ahora en la hípica, su gran pasión, y todo apunta a que mantiene una relación con el jinete italiano Alberto Zorzi desde hace unos meses.