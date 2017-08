La dulce espera de las famosas

Una de las noticias del verano es el embarazo de Eva González. Aunque ni ella ni Cayetano Rivera se han pronunciado al respecto Canales Rivera, primo del torero, se encargó de confirmarlo el pasado domingo tras varias semanas de rumores. Pero la modelo no es la única famosa que se convertirá en madre en los próximos meses. Las que están a punto de ver las caritas de sus bebés son María José Suárez y Tania Llasera. La modelo sevillana se encuentra en la recta final de su embarazo y en los próximos días dará a luz a Elías, su primer hijo y el cuarto para su novio, el empresario catalán Jordi Nieto. La modelo ha pasado un verano muy tranquilo entre días de descanso en las playas gaditanas y en Sevilla con su trabajo como diseñadora. En la semana treinta y siete acaba de entrar Tania Llasera. La presentadora se convertirá en madre por segunda vez en las próximas semanas. Con la llegada de la pequeña Lucía le dará una hermanita al pequeño Pepe Bowie, que tiene un año y medio. Tania ha pasado el verano trabajando en las grabaciones de La Voz en Madrid y hace unos días viajó hasta Bilbao para disfrutar de los últimos días de su segundo embarazo junto a su familia.

Durante los meses de verano han sido varias las famosas que han anunciado que están embarazadas. Una de las últimas en dar la buena nueva ha sido Romarey Ventura, novia del futbolista del Barça Jordi Alba. La pareja todavía no ha desvelado el sexo del bebé pero ambos han compartido su felicidad con sus seguidores en las redes sociales asegurando que están "rellenos de mucho amor". Otra de las que espera un bebé es Ariadne Artiles. La modelo canaria y el hijo del periodista José María García se convertirán en padres por primera vez a finales de este año. Ariadne no se ha pronunciado sobre el sexo de su retoño pero su entorno asegura que será una niña. Un niño es lo que espera Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera será madre por segunda vez después de dar a luz a la pequeña Ana en diciembre de 2015. Este será el tercer hijo para Kiko, que fue padre por primera vez junto a la modelo Jessica Bueno. La que no deja de compartir todos los momentos de su embarazo con sus seguidores es Tamara Gorro. La mujer del futbolista Ezequiel Garay está embarazada por primera vez tras convertirse en mamá de la pequeña Shaila mediante gestación subrogada hace casi dos años. La pareja ha elegido el nombre de Antonio para el bebé que están esperando en homenaje a un buen amigo. A mediados de julio Cristiano Ronaldo anunció que será padre por cuarta vez. Para su novia Georgina Rodríguez este será su primer hijo. El futbolista ya es padre de Cristiano Ronaldo Junior y los bebés Eva y Mateo, los tres nacidos mediante gestación subrogada.

Hace unas semanas el cantante Carlos Baute y su mujer Astrid Klisans anunciaron con una tierna fotografía que le darán un hermanito o una hermanita a su hijo Markuss a comienzos del próximo año. La actriz Jessica Alba también escogió las redes sociales para anunciar que será madre por tercera vez junto a su marido Cash Warren. La tenista Serena Williams lo tiene todo preparado para la llegada de su primera hija el mes que viene. La que no ha confirmado su embarazo es Paulina Rubio, aunque su entorno asegura que está esperando su tercer hijo.