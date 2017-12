La elegancia equivocada de Melania Trump

El 20 de enero, mientras su marido juraba el cargo en el Capitolio, ella lució un look que recordó a Jackie Kennedy. Se trataba de un conjunto de chaqueta y falda de tubo de color azul celeste firmado por Ralph Lauren. Desde entonces Melania Trump ha desprendido gusto y elegancia a la hora de vestir en todas sus apariciones. Pero a veces la elección del look no ha sido acorde al protocolo que requerían los actos a los que ha asistido durante este año, situándola en el centro de las críticas.

Su aparición más polémica estuvo marcada por unos tacones. En agosto, durante su visita las zonas afectadas por el huracán Harvey en Houston, apareció con unos zapatos de Manolo Blahnik nada apropiados para la ocasión. En otra de las zonas devastadas llevó una gorra personalizada con un mensaje inapropiado para el momento. El coste de algunas de sus prendas también ha jugado en su contra en estos meses. En octubre visitó un orfanato con un abrigo de Valentino valorado en dos mil quinientos dólares y en mayo sorprendió con otro abrigo muy comentado, en este caso uno de estampado floral de Dolce & Gabbana valorado en más de cincuenta mil dólares.

En estos doce meses también ha tenido aciertos. Un diseño de Carolina Herrera de inspiración flamenca para un acto relacionado con la Herencia Hispana, un vestido blanco para mostrar la decoración navideña de su residencia, sus constantes abrigos estampados e incluso sus looks más masculinos demuestran que cuando quiere la eslovena acierta y deslumbra a la hora de vestir. En su primer año en la Casa Blanca también ha optado por ropa española. En varias ocasiones ha lucido diseños de Delpozo. La primera vez lo hizo en Polonia, con un vestido en color azul con estampado rosa y naranja que encantó. La segunda escogió un traje blanco, gris y amarillo muy correcto para regresar de sus primeras vacaciones como Primera Dama. La tercera fue más polémica. Optó por un vestido rosa abullonado demasiado llamativo para pronunciar un discurso en la ONU. En su primera felicitación navideña ha confiado de nuevo en la firma española con un vestido negro con detalles bordados muy elegante.