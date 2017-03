"Las embarazadas pueden frenar esta epidemia"

Pierre Dukan ha regresado a España tras su polémico método de adelgazamiento, ése al que dio su nombre y que tantos seguidores y detractores ha dejado por el camino. El médico francés sigue empeñado en encontrar la solución para reducir la obesidad y la diabetes, aunque ahora sus consejos sólo se dirigen a las mujeres embarazadas, porque está convencido de que ellas tienen la fórmula para "frenar esta epidemia" en las generaciones del futuro. Para ello ha creado el libro Los 6 meses que pueden cambiar el mundo y el futuro de mi hijo, un título que no considera pretencioso sino que explica de la siguiente forma: "Si las embarazadas siguieran los consejos de este libro, que no son para nada difíciles, podríamos tener unos adultos futuros con un páncreas mucho más sólido para hacer frente a estas enfermedades".

El doctor Dukan recalca que los consejos de este libro no tienen nada que ver con los que puedan ofrecer los ginecólogos y obstetras. "No son los mismos porque yo me centro en el páncreas del feto, sobre todo en los meses que son cruciales en la formación de este órgano, el cuarto y el quinto mes de embarazo. Un ginecólogo aconseja a las madres que no fumen o no beban, y las madres lo hacen con amor aunque sea difícil. En cambio mis consejos son mucho más fáciles: yo sólo digo a las embarazadas que reduzcan la cantidad de alimentos que han sido transformados por la industria. Esto es, que sustituyan el pan de molde blanco por el integral, así como la pasta o el arroz, que también tienen que ser sustituidos por integral, y cambiar los zumos de fruta por piezas enteras. No es nada difícil y, en cambio, con estos alimentos no refinados la embarazada no tendrá tanta glucosa en sangre y cuando lo reciba el feto, su páncreas no tendrá que generar tanta insulina", explica.

Seguramente su lucha contra la diabetes comenzó el día que su abuela murió por una hipoglucemia, un hecho que asegura le marcó aunque no sabe si es ésta la causa de su batalla. "Tengo claro que estamos ante una doble epidemia, por un lado la obesidad y, por otro, la diabetes, que son la causa de muchas muertes", dice. Y cuando se le pregunta que cuál sería la mejor edad para 'vacunar' a la población de estos males lo tiene claro: "Volvemos a lo mismo, al cuarto y quinto mes de gestación. Hace mucho tiempo que trabajo en ello, pero al principio no contaba con la ayuda de la epigenética. Sus conocimientos me aportaron luz y me llevaron al quinto cielo. Comprendí entonces que hemos dado un paso que ya no tiene vuelta atrás", dice.

En cuanto a la repercusión que tendrá este libro es consciente de que no será tan grande como la que tuvo la publicación de su método de adelgazamiento. "En España mi método lo leyeron 1,5 millones de personas y ahora mi meta es llegar a las 100.000 personas, no sólo con este libro sino también a través de las redes sociales, con páginas especializadas como la de fémina.es", recalca.

A pesar de que España fue el país más crítico con su dieta, Dukan dice que la historia de la publicación en español ha sido una "luna de miel" y "la más bella que he tenido". Aunque recuerda que todo se fue al traste cuando se encontró con "el muro de la asociación de nutricionistas", la que considera "la más fuerte y más agresiva de Europa porque casi todos sus integrantes son hombres". "De mí dijeron cosas increíbles, desde que no era médico hasta que podrías morir por la calle si seguías mi método. Lo repitieron tanto que el público finalmente tuvo miedo", insiste, y recuerda el enfrentamiento que tuvo con el presidente de este colectivo en un programa de Telecinco. "Ese hombre dijo tanta cantidad de maldades sobre mí que no supe defenderme bien porque, aunque hablaba algo de español, no tenía la suficiente soltura ni tampoco intérprete. Le dije que ser el presidente de la asociación de nutricionistas y ser obeso no era servir bien a la causa, pero confieso que me arrepiento de haberlo dicho, aunque eso no cambió en nada la opinión de ese hombre hacia mí".