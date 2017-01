empieza el año enamorado

Las redes sociales están que arden desde que Miguel Ángel Muñoz sorprendió a todos en su Instagram colgando el dibujo de un beso con un "To You" y un enigmático L&M como único texto. Se da por supuesto que la M es la inicial del actor, pero la cuestión era hallar a la afortunada L que había encontrado un hueco en el demandado corazón del protagonista de Velvet. Y por lo que parece, esta L se corresponde a Laura del Río, una joven empresaria afincada en Los Ángeles con el que el guapo actor podría llevar varios meses de relación. A pesar de que la joven ha privatizado su cuenta de Instagram después de que en las redes se corriera el rumor de que era ella la nueva novia de Miguel Ángel Silvestre, lo cierto es que hay algunos datos que ponen sobre la pista de cómo es esta atractiva morena, que comparte gustos y aficiones con el actor. Así, por ejemplo, es también una amante del surf y le gustan los animales, como al actor. Le encanta viajar y no se le da nada mal el arte, como se ve en el dibujo del beso que ha levantado la liebre en el Instagram de Silvestre, que al parecer es obra suya.

Al protagonista de Velvet le ha costado trabajo volver a enamorarse tras romper con Blanca Suárez, una relación que finalizó en 2014 después de cuatro años y que marcó huella en el actor, al que no se le han conocido ninguna novia desde entonces.