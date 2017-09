Los cuatro españoles que triunfan en la moda

Coincidiciendo con la Semana de la Moda de Nueva York, la publicación Best of Fashion elabora cada año una lista con las 500 personas más influyentes del mundo de la moda, una relación en la que España no sale este año muy bien parada, ya que sólo se incluyen cuatro nombres, lo que hace que el país se sitúe en el puesto número 17.

El director creativo de Delpozo, Josep Font, es uno de los que se incluye en esta lista, en la que está presente también el presidente de Inditex, Pablo Isla, y la sevillana Coco Capitán, que ha sido conocida internacionalmente por su aportación a la última colección de Gucci, a la que llegó de la mano de Alessandro Michelle.

La cuarta y última española en la lista de Best of Fashion es la gaditana Anne Hidalgo, alcaldesa de París, que ocupa un puesto en esta relación por la especial vinculación que tiene su ciudad con el mundo de la moda.