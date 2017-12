Los estilismos más acertados de 2017

Las celebrities más estilosas nacionales e internacionales han lucido las tendencias del año mejor que nadie y han hecho de sus looks los más destacables y especiales. La reina Letizia se convirtió en una de las más elegantes en el 50 cumpleaños de Guillermo de Holanda con un impecable Stella McCartney rojo, su color de la suerte. Melania Trump ha encumbrado a la fama el abrigo rosa de Delpozo que llevó en la ONU. Y no sólo ellas. Desde Amaia Salamanca en los Goya, a Blake Lively en los Globos de Oro. Las alfombras rojas crean moda y en ocasiones muestran estilismos para la historia.

En una de las citas más importantes del cine, Amaia Salamanca destacó sobre el resto. En los Premios Goya 2017 la actriz deslumbró con luz propia con un sencillo diseño firmado por Pronovias. Sexy y elegante gracias al color negro y el tejido de lentejuelas del vestido, con una gran cola y escote pronunciado tanto en la parte delantera como trasera.

Paula Echevarría, la it girl por excelencia de nuestro país, no podía quedarse fuera de este ranking. Cada look que ha mostrado ha sido analizado con lupa y, ciertamente, casi todos han sido acertados aunque, claro, algunos más que otros. En la presentación de su fragancia, causó sensación con un conjunto banco de Dolores Promesas formado por un top con volantes en las mangas de forma desigual y una falda de corte midi con volante, todo ello combinado con unas altas sandalias amarillas de ante firmadas por Lodi y el toque dorado de las joyas de Tous. Pero si hay uno que se lleva matrícula de honor es el vestido de Temperley London que lució en la presentación de la nueva serie Velvet Colección, un vestido en multitud de tonos azules con bordados, pájaros, borlas y mangas rizadas en corte midi.

La también actriz Macarena García brilló en el Festival de San Sebastián con un diseño vaporoso de tul y tirantes finos con la espalda al aire en gris perla salido de la indiscutible aguja de Dior.

Siguiendo con las actrices, en su caso estadounidenses, sin duda la que se corona como la mejor vestida de Hollywood es Blake Lively. No hay ocasión que no deje a todos con la boca abierta con su look. Del brazo de Ryan Reynolds, la actriz lució su mejor estilismo de este 2017: un vestido de Atelier Versace dorado con mucho escote, corte sirena con cola con plumas en tonos azules, el mismo tono de la pajarita del actor. Pero no podemos quedarnos solo con una elección, Lively también estaba espectacular con otro diseño de Versace de terciopelo negro con detalles dorados de los más sensual y sofisticado con unas llamativas joyas verde esmeralda que no podremos olvidar.

Por su parte, Sara Carbonero se une este año a las famosas que lucen diseños de Roberto Diz. La presentadora acompañó impecable a su marido, Íker Casillas, galardonado con el Golden Foot 2017. Sara escogió para el evento un diseño de lo más sensual con el que parecía haberse vestido casi de novia. Un total look white compuesto por un vestido largo con cuello de pico y un corte que dejaba ver las largas piernas de la presentadora. Además de un lateral adornado con perlas plateadas, acompañado con unas sandalias de Aquazzura también plateadas.