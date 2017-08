La estilista con los mejores trucos para lucir perfectas

Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y su pasión por la moda le llevó a estudiar asesoría de imagen personal y a cursar estudios en la prestigiosa St. Martins Fashion School de Londres y Milán. Lleva cinco años presentado programas en Canal Decasa, un lugar al que llegó por casualidad y sin experiencia delante de las cámaras y en el que desde el principio ha cosechado grandes éxitos. Antes había trabajado en la revista Harper's Bazaar, como estilista en la productora Globomedia y como responsable de comunicación y gestión del showroom de Jesús del Pozo entre otros. Su experiencia en el mundo de la moda se nota en cada uno de sus programas. El último es Vísteme Laura, que se emite en Canal Decasa de lunes a viernes a las 10.00, 18.00 y 21.00 horas y los fines de semana a las 16.00 y a las 22.30 horas. La experta en moda ayuda a diferentes mujeres a cambiar su estilismo adaptándolo a cada situación. También ha estado al frente de Moda Reto, Para cada ocasión, De compras en…, ¿Qué regalo? y Estilistas de celebrities, para ella el más especial. "De los programas que he hecho le tengo cariño a todos. El de Estilistas de celebrities es un poco más hijo mío porque parte de la idea salió de mí. Es más técnico, más del sector. Moda Reto por ejemplo es mucho más orgánico, más espontáneo. Y Vísteme Laura me gusta porque me muestro más irónica, sobreactúo, exagero un poco, pruebo otro registro que antes no había tocado", cuenta la experta en moda. De los cinco especiales que hizo de Estilistas de celebrities, en los que presentaba a los mejores estilistas del país, recuerda con especial cariño el protagonizado por la actriz Dafne Fernández porque "nos dio la oportunidad de estar en los Goya en un momento tan tenso como el de vestirse para la gala. De hecho se retrasó un poco por nuestra culpa". También habla del que compartió con la actriz Carmen Ruiz. "La conocía de cuando yo era becaria en El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar, y le pedí que si podía participar en el programa junto a los reconocidos estilistas José Juan Rodríguez y Paco Casado. Además al final del capítulo apareció Maribel Verdú, así que fue muy especial".

Al preguntarle por un consejo para lucir bien en verano lo que recomienda Laura Opazo es "que nos relajemos un poco, que desconectemos pero sin descuidar la estética, la imagen. No hay que bajar a la playa con ropa vieja. Ir más desenfadado no implica ir descuidado. Hay que mantener una estética agradable y visual sobre todo por nosotros mismos". Todo esto apostando por "ropa de artesanía, más natural, de algodones y sin teñir".