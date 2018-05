Sara Carbonero ha presentado en Madrid su línea de joyas para Agatha, inspiradas en un estilo vintage basado en el concepto portugués Saudade (añoranza). La periodista e Iker Casillas residen en Oporto desde que el portero fue fichado por el club de fútbol portugués hace ya tres años. Sienten Oporto como su hogar de acogida pero no saben si continuarán allí la próxima temporada, ya que depende de la renovación del club.

No estoy en la tele o en la radio, pero sigo haciendo cosas relacionadas con la comunicación"Es muy bonito inspirar a la gente, pero no me visto pensando en que me van a copiar"

-¿Qué tal, Sara? Sólo en Instagram acumula más de 1,7 millones de seguidores. ¿Cuál es la clave para ser una 'influencer'?

-Tengo un estilo, no sólo a la hora de vestir, también en mi vida y en mi día a día que puede inspirar a esas personas que me siguen. Es siempre halagador que sirvas de referente para algo, pero no me considero influencer.

-¿Cómo ha sido el proceso de creación de esta nueva colección? ¿Tienen mucho de usted, de sus gustos y personalidad, estas nuevas joyas? ¿Qué ideas ha aportado esta vez diferentes a la anterior colección cápsula?

-Esta colección lleva mucho de mí. Tiene unas joyas muy versátiles y muy ponibles. Están inspiradas en joyas que yo llevaba de adolescente. Son de metal antiguo y van esmaltadas en tonos pastel. Son colores que a mí me encantan y pegan todo. La curiosidad es que he puesto los nombres a las joyas de mis amigas portuguesas. Estoy muy ilusionada. He tenido la gran suerte de trabajar mucho en equipo con Agatha. Ellas llevan tienen muchos años de experiencia y saben muy bien qué es lo que funciona. Hemos hecho un tándem muy bueno y gracias a ellas he aprendido mucho de diseño y de materiales.

-Sí, porque podría pensarse en principio que usted sólo aporta su imagen, que no se implica directamente en el diseño.

-Desde que empecé a colaborar con Agatha lo mejor que me ha pasado es que participo en todo el proceso de diseño y creación de las joyas. Nos reunimos un montón de veces, vemos los prototipos, primero pensamos un tema, luego vamos diseñando a raíz de cosas que nos inspiran.

-Entonces usted sí que coge papel y lápiz y se pone a dibujar.

-Sí, no sé exactamente pero sí, con mucha foto, con nuestras modificaciones, no me atrevo yo a considerarme y meterme en el mundo diseño porque para eso hay gente que ha estudiado pero es como construir más que diseñar, es dar forma a una idea que yo tengo.

-¿Es de llevar muchas joyas? ¿Cuál es imprescindible para usted?

-No soy una persona de ponerse muchas joyas porque sí, sino de ponerme joyas con significado. Casi siempre son regalos especiales o joyas de mi colección. ¿Joya imprescindible? Aparte de mi alianza, una que me regaló mi abuela hace años y también la esclava de mi comunión.

-¿Echa de menos España? ¿La veremos pronto en nuestro país?

-La verdad es que no lo pienso. Como creo que nuestro futuro más o menos inmediato está en Madrid, pues no me agobia. Hay una frase que me aplico mucho últimamente que es ésta "hay tiempo para todo", y quiero pensar así. Por eso ahora lo que quiero es disfrutar de la maternidad, disfrutar de mis hijos y el día que haya que volver, se volverá.

-¿Retomará entonces su carrera de periodista?

-Sigo haciendo cosas, sigo con las entrevistas en Elle, con mi blog, sigo escribiendo... Al final me gusta el Periodismo, la comunicación, y claro que no estoy en la televisión o en un programa de radio, pero de alguna manera, estoy tratando de comunicar algo; ahora mismo cómo es mi vida a través de Instagram. Claro que en un futuro me gustaría invertir y volcarme al 90 por ciento en el Periodismo puro y duro, pero ahora en otro país entendí que era complicado. Lo que intento es hacer cosas que me permitan estar casi todo el tiempo en casa y estos viajes relámpagos.

-Viajes que serán muchos a nuestro país.

-No vengo tanto, este año estoy viniendo menos, intento concentrarlo todo en un día, en dos días, no vengo mucho. A veces digo que me he vuelto asocial, cuando estoy allí con los niños me da pereza.

-Vamos, que el año que viene no estarán en Oporto, pero no saben dónde estarán.

-Pues no, el club sabe más que yo y que Iker probablemente, no hay nada, de verdad. Creo que están todas las posibilidades abiertas, igual que hace unos días, no se han terminado las ligas, no se ha abierto el mercado de fichajes y no hay novedades.

-¿Cómo lleva ser una de las 'it girls' españolas más seguidas y que todo lo que luces (ropa, calzado, joyas) se agote en cuestión de horas?

-Intento no pensarlo. No me considero influencer ni it girl. Ellos son gente más arriesgada. Yo lo percibo como una manera de inspirarse ya sea en moda o estilo de vida, y eso es lo que a mí me gusta. Es muy bonito aportar algo bueno a la gente. Pero no, no me visto pensando en que me van a copiar.