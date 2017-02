20 estrellas en blanco y verde

El arte andaluz es uno de los aspectos que mejor se exportan fuera de España y no necesariamente a base de quejíos y taconeos. Basta con echar un vistazo a la última lista que ha realizado Spotify con los cantantes españoles que más se escuchan en el extranjero para darse cuenta del poder que tienen los andaluces cuando se suben a un escenario. En el top ten de esta lista, que está liderada por Alejandro Sanz (que no es andaluz de nacimiento pero sí de sentimiento), el malagueño Pablo Alborán ocupa la tercera posición, el ubetense Joaquín Sabina, la quinta, y el almeriense David Bisbal, la novena. Ahí es nada.

Muchos de ellos, por no decir todos, se acuerdan cada 28 de febrero de su tierra aunque estén viviendo a miles de kilómetros y se enorgullecen de sus orígenes pintando sus redes sociales de blanco y verde. Que los cantantes andaluces tengan un sitio reservado entre los grandes embajadores de la tierra no es nada nuevo. Lola Flores, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado o Carmen Sevilla ya dieron ejemplo de lo bien que se puede vender Andalucía desde el otro lado del charco. Aunque ahora no son sólo los flamencos los que exportan el arte del Sur, a pesar de que sigan teniendo un lugar privilegiado como vendedores de la Marca España, como le sucede, entre otros, a la gaditana Sara Baras.

A estas alturas, por ejemplo, ¿Quién no sabe que Banderas es malagueño o que David Bisbal siente pasión por su Almería natal? A nadie le extraña ver a Manuel Carrasco promocionando las fresas de Huelva porque cada vez que puede el cantante saca pecho por su ciudad natal.

Pero no sólo presumen de su tierra los andaluces que triunfan en la música o el cine (en este caso habría que añadir también a otros actores que son referentes del cine español, como Paz Vega o los hermanos Paco y María León, entre otros). El abanico de embajadores se abre también a otras áreas como los deportes, la gastronomía o la moda.

El cordobés Elio Berhanyer fue uno de los primeros andaluces que sacó al extranjero la moda del Sur, provocando hace 50 años el triunfo internacional de modelos como la sevillana Naty Abascal, que hoy sigue codeándose con los grandes nombres de la Alta Costura como Valentino y Oscar de la Renta. El diseño andaluz ha tenido también en el malagueño David Delfín o en los sevillanos Victorio & Lucchino a grandes referentes.

En el deporte son muchos los andaluces que presumen de su origen en grandes competiciones y buscan una bandera blanca y verde para celebrar sus logros, como los sevillanos Sergio Ramos, Navas o el gaditano Joaquín.

En el campo de la cocina también se exporta el arte andaluz y sirva como ejemplo los elaborados platos de Dani García y Ángel León.

Ni están todos los que son ni son todos los que están, pero está claro que el andaluz que triunfa siempre guarda un trocito de su éxito para alabar su tierra.