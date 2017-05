"El éxito no es lograr una meta, sino seguir haciendo lo que amas"

A Carlos Goñi no le asustan las grandes giras porque lleva media vida llenando estadios con Revólver, aquel grupo que triunfó en los 90 y con el que sigue colgando el cartel de no hay entradas casi tres décadas después. Pero la propuesta que le hace ahora Licor 43 de participar en la gira 43 Live the Roof, en la que músicos consagrados ofrecen conciertos acústicos en azoteas de varias ciudades españolas, es algo que le llama la atención.

-¿Supone esta gira una vuelta a sus orígenes?

En mis letras ya no grito por lo que me indigna porque la gente termina tapándose los oídos"

-Creo que nunca he hecho conciertos para 100 personas. Bueno, quizá hace muchísimos años, pero en sitios donde cabían 5.000 y donde no había ni Dios (risas).

-Al menos es el contrapunto a la gira nacional que tiene entre manos...

-No creas. Desde hace años suelo pasar el invierno haciendo giras por los teatros yo solo. La diferencia, claro está, es que en los teatros cabe siete veces más público que en las azoteas.

-Con millones de discos vendidos y casi 30 años de trayectoria ¿Qué es lo que le hace poner los pies en el suelo a Carlos Goñi?

-Pues muchas cosas, pero te diré que mi perro, que cuando llego a casa me dice que hay que bajar a la calle sí o sí y le da igual que haya ofrecido un concierto para más o menos gente.

-Su música siempre ha tenido un punto de denuncia social ¿Le siguen preocupando ahora los mismos temas que hace años?

-Estoy comprometido con un montón de cosas, pero hay dos que siempre sacan lo peor de mí: la xenofobia, pero no sólo física sino también cultural o mental, y los abusos de poder. Desgraciadamente las dos cosas siguen ocurriendo, así que podría decir que son las mismas que hace años. Soy una persona muy irónica, pero hasta ahora no sabía cómo escribir con ironía y en mi último disco lo he conseguido. Me lo he pasado muy bien componiendo. La diferencia es que ya no te partes la camisa ni gritas por lo que te indigna. Me he dado cuenta que no hace falta, porque cuando gritas mucho la gente se termina tapando los oídos.

-Ahora, entre la piratería e internet, los músicos lo tenéis cada vez más difícil...

-La piratería es un avispero en el que ningún político quiere meter mano porque sabe que le supondría mucha pérdida de votos. Ni a eso ni a las reventas, aunque sea cuestión de legalidad. Es como si te roban un coche y nadie hace nada para castigarlo.

-La tele ahora parece que le da más importancia a los nuevos talentos que a los que ya existen.

-Que no nos quieran vender la moto diciendo que los talent show son programas musicales. Son programas de circo en los que, en vez de payasos o equilibristas, sacan a la pista a 10 o 12 chavales a los que prometen el oro y el moro para llenar minutos. Por eso no me ofende lo que ha pasado en Eurovisión ni las cosas que pasan con estos programas. En el primer OT me llamó mucho la atención que prometieran como premio una carrera musical. ¡Hay que joderse! ¡Eso sólo se consigue a base de años! Pero han hecho creer a los que empezaban que esto era un ascensor, sin pararse a pensar que también había escaleras por las que subir. Y que conste que yo no creo que haya que perseguir una meta. La fortuna que tengo es poder levantarme cada mañana y coger mi guitarra. Eso me proporciona la felicidad. El éxito no está en alcanzar una meta, sino en seguir haciendo lo que amas.

-En menos de dos años se cumplen 30 años de la creación de Revólver ¿Cómo piensa celebrarlo?

-Pues ni idea, yo soy poco nostálgico. Puede que un día a mis amigos o a mi oficina se le ocurra algo, pero por mí... lo dudo. No se me ocurre nada porque no es algo en lo que pienso.

-A pesar de llevar tantos años llenando conciertos, es de esos pocos artistas que ha sabido mantener su vida lejos de los focos. ¿Qué nos sorprendería de la vida de Carlos Goñi?

-Eso no te lo voy a decir.

-Díganos al menos sus aficiones...

-Pues soy un tipo al que le fascina el ajedrez, la fotografía, los animales, los deportes... Me encanta cocinar, escucho la radio un montón de horas al día. Soy de poco dormir, leo muchísimo y me veo dos películas diarias. El día es muy largo y hay que saber aprovecharlo.