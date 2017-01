"Sí, soy de una familia de artistas"

Fue en el Hotel Marbella Club, con motivo de la presentación de la campaña de Women'secret donde también coincidieron Eva González y Hiba Abouk. La llorada Bimba Bosé relató a este periódico su trayectora, brindó algunas de sus reflexiones y de sus sugerencias. He aquí las declaraciones de aquella prolongada entrevista con una figura singular.

"Este país es a veces muy cruel". "Los que tienen pasta no se mueven, los que tienen ideas no tienen pasta y a los que tienen ganas de emprender se les machaca".

Bimba Bosé. Modelo y cantante

"Mi profesión reciente es dj". "Encontré en la música un filón. A la gente le gusta que una persona conocida le ponga música, que te mueva al público. Me he tenido que refugiar en esto además de las colaboraciones en el mundo de la moda. Siempre disfuto de la vida y lucharé siempre. Una madre soltera como yo lo tiene siempre muy difícil en España".

"Tendré que llevar a mis hijas a otro país". "Aquí no se estimula la creatividad, la vocación artístico. Mi hija Dora toca el piano, la batería y canta como los ángeles. Tendré que llevármela fuera de España para que se forme y tenga una oportunidad".

"Con 23 años me planté en Nueva York". "Tras verme desfilar en Barcelona me llamó Maurilio Carnino, el descubridor de Esther Cañadas. En Nueva York me llevé seis meses de castings y presentaciones. Fue apasionante. Me salió mucho trabajo y cuando volví a España formamos equipo con David Delfín, un genio".

"Yo regresé a España en 2002". "Aquí venía sólo de vacaciones. De pequeña estuve en Escocia y de ahí pasé a México. Siempre fuera. Como venía de vez en cuando iba notando más los cambios. Los buenos y los malos. Madrid con Esperanza Aguirre decayó mucho y mi barrio siempre será Malasaña. Donde hay más extranjeros y estudiantes".

"Si me tengo que quedar con un lugar, Inglaterra". "En Londres es donde me encuentro más a gusto. Los ingleses cogen lo mejor de cada lugar y luego lo hacen suyo. Son inteligentes. Tienen mala fama con la comida porque en los 60 y 70 se pensaba en fast food. Allí hay muy buenos cocineros y un público gourmet".

"Claro que hay ingleses lamentables, como en todas partes". "Como todos esos que vienen a España y se creen que llegan al tercer mundo. Pero en el Reino Unido hay mucho más interés por la cultura, por conocer, por aprender".

"Yo tengo horario inglés". "Desayuno fuerte, almuezo temprano y ceno con mis hijas a las siete de la tarde. Después tienes muchas horas por delante, para leer, tomarte unas copas o irte a dormir. Con ese horario nos daría tiempo a todo".

"Sí, soy de una familia de artistas". "El carácter tal vez lo da mi abuela Lucía y su personalidad a su vez la hereda de su madre. Mi bisabuela vivía muy por delante de su época".

"Eva González y Hiba Abouk son dos grandes". "Son mujeres con personalidad, que se merecen todo lo bueno que les pasa. Nos convertimos en grandes amigas y las quiero mucho".