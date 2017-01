La ficción también renueva su particular fondo de armario

Comienzan las rebajas y con ellas las ganas de renovar el fondo de armario, la locura por entrar en todas las tiendas en busca de las mejores gangas e incluso las carreras por hacernos con nuestra prenda favorita. Netflix ha querido unirse a este fenómeno del sector textil y ha programado un maratón de títulos que reflejan a la perfección el ambiente que rodea a los amantes de la moda durante estos días. Entre las películas que emite la plataforma está Confesiones de una compradora compulsiva. Su protagonista es Rebecca Bloom, una joven divertida y compradora compulsiva que vive en el sofisticado mundo de Nueva York. Su sueño es trabajar en su revista de moda favorita y lo curioso es que consigue un puesto como columnista en una revista económica publicada por la misma empresa.

En la selección de títulos no podía faltar Desayuno con diamantes. Holly Golightly es una bella joven neoyorquina que, aparentemente, lleva una vida fácil y alegre. Tiene un comportamiento bastante extravagante, por ejemplo, desayunar contemplando el escaparate de la lujosa joyería Tiffanys. Un día se muda a su mismo edificio Paul Varjak, un escritor que, mientras espera un éxito que nunca llega, vive a costa de una mujer madura. Si eres amante del buen gusto y la elegancia, no puedes perderte este clásico. Otra de las películas programadas es Fuera de onda. Cher y Dionne son dos de las chicas más populares de un instituto de Beverly Hills, cuya máxima preocupación es llevar la ropa más atractiva y ser tan populares como sea posible. Pero Cher también tiene la necesidad innata de ayudar a los desamparados y convertir a su tímida nueva amiga Tai en todo un prodigio de belleza. La película está basada en el libro Emma de Jane Austen.

Igual que hay amantes de las rebajas, hay quien odia esta época, quien no está dispuesto en ir de tienda en tienda debido a las aglomeraciones. Netflix también ha pensado en ellos y ha programado algunos títulos dedicados a los detractores de las gangas del sector textil. Uno de esos títulos es Living on one dollar. La película narra la experiencia de cuatro jóvenes amigos norteamericanos que serán capaces de vivir con menos de un dólar al día, durante dos meses, en una zona rural y pobre de Guatemala. Luchan contra el hambre o los parásitos y se encuentran con que no hay respuestas fáciles. Aunque la generosidad y la fuerza de Rosa, una mujer de 20 años, y Chino, un niño de 12, les da la esperanza necesaria para pensar que existen soluciones.

La otra opción es The true cost. Este documental que nos alerta sobre la situación del sector textil y explora la relación entre la presión del consumidor por comprar moda a bajo coste y los bajos salarios de los trabajadores que producen los artículos. También analiza el impacto que ésta tiene sobre el medio ambiente y cómo nos afecta a todos.