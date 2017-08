La fiesta de las grandes fortunas

En una modesta localidad gallega como Avión se han reunido algunas de las personas más ricas del mundo. El motivo era la fiesta de cumpleaños de la mujer del empresario mejicano Olegario Vázquez Raña, que tiene una casa en el pueblo natal de sus padres en la que veranea cada año. Al evento asistieron ayer alrededor de setenta invitados entre los que se encontraban Amancio Ortega y el mejicano Carlos Slim. El dueño de Inditex se sitúa en el puesto número cuatro de la lista Forbes con una fortuna de más de casi 70.000 millones de euros y Slim en el sexto con unas ganancias de más de cincuenta mil millones de dólares. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fue otro de los asistentes.

La familia Vázquez Raña preparó en su mansión gallega una fiesta en la que no faltó detalle y en la que los treinta kilos de pulpo fueron el manjar estrella. Además pudieron degustar otros productos típicos de la zona. Esta no es la primera vez que Slim veranea en Avión. El multimillonario ha visitado este pueblo en tres ocasiones porque le encanta la tranquilidad de la que puede disfrutar allí, aunque ahora hacía tres años que no iba.

Al contrario que en ocasiones anteriores, cuando ambos no se dejaron ver por las calles de Avión o lo hicieron de forma muy discreta, Slim no se ha ocultado después de aterrizar el pasado lunes en el aeropuerto vigués de Peinador en su jet privado. Aprovechó ayer el buen día que hizo para pasear con Vázquez Raña y con el notario Daniel Goñi por las principales calles de la localidad, disfrutando de las bonitas vistas y saludando a los que se le acercaban. Visitó el antiguo bar Moncho, actualmente llamado O Luar, donde disfrutaron de varias partidas de dominó con otras personas del pueblo, así como de los amigos. Este es todo un acontecimiento para la localidad gallega que cuenta con dos mil quinientos habitantes y en verano llega a triplicar su población puesto que allí se concentran un gran número de emigrantes retornados, a los que les ha sonreído la fortuna, de manera que no resulta raro ver coches de lujo, mansiones y numerosas sucursales bancarias.

Amancio Ortega, otro de los invitados más reconocidos de la fiesta de cumpleaños, lleva varios días en Galicia, una de sus lugares de España preferidos y donde se encuentra gran parte de los edificios de trabajo de Inditex. La semana pasada acudió junto a su hija Marta Ortega y su pareja Carlos Torretta, hijo del diseñador Roberto Torretta, al concurso hípico de Saltos Internacional Casas Novas celebrado en A Coruña, una de sus grandes aficiones y de las de su hija. Antes de regalar en Galicia el magnate español pasó unos días en la Costa Azul junto a su mujer, su hija y sus nietos. Allí el hombre más rico de nuestro país se relajó y disfrutó de paseos familiares en su lujoso yate.