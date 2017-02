La guerra televisiva de Francisco y Cayetano

Si ha sido casualidad o si se ha perseguido el morbo, no se sabe, pero lo cierto es que el programa de Susanna Griso está en boca de todos desde que fichó como colaborador a Francisco Rivera. El diestro lleva varias semanas dando su opinión sobre los asuntos del corazón y en más de una ocasión sus declaraciones se han convertido en noticia, como cuando se pronunció sobre la entrevista que le hizo Pablo Motos a Isabel Pantoja.

Pero el morbo que ha despertado este fichaje va más allá de lo que pueda o no decir el torero sino por el vacío que le ha hecho su ex cuñado, Cayetano Martínez de Irujo, también colaborador de Espejo Público. Tal fue el mosqueo del aristócrata cuando supo que Francisco Rivera se incorporaba al grupo de colaboradores, que no tuvo reparos en mostrar sus quejas ante la dirección del programa. Tanto es así que no se ha conformado con ausentarse de las mesas de debate en las que participa Francisco sino que ha pedido incluso que sus colaboraciones sean en días diferentes para no tener que coincidir con él en las instalaciones de Antena 3.

La guerra abierta entre Francisco y Cayetano no es nueva sino que se remonta al verano de 2012, cuando el torero anunció que lucharía por conseguir la custodia de su hija Tana, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, después de que la niña le hubiera pedido pasar más tiempo con él. Aquella decisión hizo que la buena relación que mantenían ambos cuñados aún después del divorcio, se fuera al traste. Cayetano nunca le perdonó que quisiera arrebatarle a su hermana pequeña la custodia de su única hija, como tampoco se lo perdonó Cayetana, y eso que la duquesa bebía los vientos por su yerno el torero y hubiera dado lo que fuera porque se hubiera reconciliado con su hija, a la que adoraba.

Han pasado casi cinco años desde que aquel enfrentamiento entre los dos ex cuñados se hizo público y, a pesar de que la justicia terminó dando la razón, y por tanto la custodia de Tana, a Eugenia, lo cierto es que el ni uno ni otro están dispuestos a pasar página, por mucho que sea la reina de la mañana la que le pida que se sienten en la misma mesa.