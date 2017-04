¿Qué hace Silvestre con Carlota Casiraghi y Kruger?

Miguel Ángel Silvestre está dando pequeños pasos para convertirse en uno de los rostros españoles más conocidos fuera de nuestras fronteras. El último lo acaba de dar en Nueva York, donde ha acudido a una gala benéfica en la que coincidió con numerosos rostros conocidos como Carlota Casiraghi y Diane Kruger, entre otros. El que más llamó la atención de Miguel Ángel Silvestre fue su colega Huhg Jackman, con quien no dudó en hacerse una foto: "Hace unos años tuve una novia que me decía que solo me cambiaría por Hugh Jackman. Hoy lo he entendido todo! Qué caballero, qué gentleman!", decía el actor en Instagram para explicar la imagen.