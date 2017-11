La hija de Franco padece un cáncer terminal

Carmen Franco Polo tiene, a sus 91 años, un cáncer que no tiene tratamiento. Dos días después del 42 aniversario de la muerte de Franco, la única hija del dictador se enfrenta a la muerte con serenidad y con el apoyo de sus hijos, fundamentalmente de Carmen Martínez Bordiú.

"Lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado quince días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta", ha declarado la hija de Franco a una periodista, según se ha difundido hace unos días en un programa de televisión al que acudió Carmen para ser entrevistada.

Los últimos años los ha pasado Carmen Franco viajando por medio mundo. Justamente este pasado verano, a la vuelta de uno de esos viajes, fue cuando se encontró más cansada de lo normal y saltaron las alarmas. Tras algunas pruebas médicas se supo el motivo de su delicado estado de salud.