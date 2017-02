La insólita polémica del presidente de Islandia y la pizza con piña

El presidente de Islandia se ha visto envuelto en un absurdo debate internacional en torno a la pizza hawayana. No sabía el político que contestar de forma jocosa a la pregunta que le formulaba un alumno de secundaria iba a generar comentarios más allá de aquel pequeño centro educativo.

Guoni Jóhannesson respondió al chico que si pudiera prohibiría que se utilizara la piña en las pizzas, es más, puntualizó, "si tuviera el poder de crear leyes, prohibiría la pizza con piña en todo el país", un comentario que ha tenido que puntualizar luego en un tono más serio ante la avalancha de comentarios que ha recibido en las redes sociales. "Me gusta la piña, pero no en las pizzas. No tengo poder para crear leyes que prohiban a las personas poner piña en su comida. Me alegra no tener ese poder. Los presidentes no deberíamos tener poder ilimitado. No quisiera tener este trabajo si pudiera crear leyes para cosas triviales que no me gustan, ni tampoco quisiera vivir en un país donde las leyes se creen así", tuvo que concretar el primer mandatario islandés. A esta puntualización añadió un comentario final que esperemos no degenere en otro debate internacional: "Para las pizzas recomiendo el marisco", dijo.