Tan irónico como filosófico

"¿Por qué no dejo de destrozar mi vida buscando respuestas que jamás voy a encontrar, y me dedico a disfrutarla mientras dure?" .

"Sigo preguntándome si hay vida después de la muerte. Y si la hay, ¿Le cambiarán a uno un billete de veinte pavos?".

"¿Sabes cuál es mi filosofía? Que es importante pasarlo bien, pero también hay que sufrir un poco, porque, de lo contrario, no captas el sentido de la vida".

"El amor es la respuesta, pero mientras usted la espera, el sexo le plantea unas cuantas preguntas".

"Le quiero como a un hermano: como Caín a Abel"."La verdad es un gran misterio, ya que pocos la conocen, es por eso que resulta un chiste cada vez que se escucha."

"Soy lo suficientemente feo y lo suficientemente bajo como para triunfar por mí mismo".

"No creo en una vida más allá, pero, por si acaso, me he cambiado de ropa interior".

"La fuerza de tus pensamientos y el reflejo de tus acciones son la firma que dejas en este mundo".

"Vaya, si me muero mientras hacemos algo dígale al embalsamador que conserve la sonrisa de felicidad de mi cara".

"De las debilidades humanas la obsesión es la más peligrosa, y la más tonta".

No deja indiferente