La joya de Don Algodón

Dicen que su mirada seductora y sus profundos ojos azules recuerdan al mismísimo James Dean. Pero a Pepe Barroso Jr esas comparaciones no le interesan. Este joven de 19 años ha irrumpido como un huracán en la prensa del corazón después de hacer oficial su romance con la que fuera protagonista de la serie juvenil de Disney Violetta, la argentina Tini Stoessel, pero tampoco es de los que les gusta presumir de sus conquistas. Como tampoco le gusta poner a su padre, el empresario Pepe Barroso -creador de la firma de moda Don Algodón y actual responsable de la discográfica Pep's Records- como carta de presentación. Su faceta como modelo tiene un futuro prometedor, aunque de momento ya ha posado para firmas juveniles como Hollyster y para el objetivo del prestigioso Bruce Weber, al que impresionó con sus grandes ojos azules en Santo Domingo cuando tenía sólo ocho años y con el que ha vuelto a coincidir recientemente.

A pesar de su corta edad, Pepe Barroso Jr está demostrando que es un hombre forjado a la antigua; el yerno ideal que cualquier madre soñaría para su hija adolescente. Además de su belleza, Pepe encandila a cualquiera con sus maneras de galán antiguo, como quedó claro hace sólo unas semanas cuando acudió a recibir a su chica portando un ramo de rosas rojas.

No se esconde ni echa balones fuera cuando se le pregunta por su relación con Tini Stoessel y asegura que está muy contento con todo lo que le está pasando. Su relación con la actriz y cantante argentina surgió casi por casualidad. El pasado verano fue el elegido para protagonizar el primer videoclip de la hasta entonces chica Disney, Great Scape, un disco lleno de significado para la argentina porque con él enterraba su pasado como Violetta para convertirse en ídolo de la música adolescente. Y Pepe parece que le ayudó a creerse este paso, ya que se convirtió en el primer romance oficial de Tini Stoessel.

Está claro que este joven madrileño, que desde hace dos años estudia Administración y Dirección de Empresas en la universidad californiana de UCLA gracias a una beca de fútbol (de pequeño jugó en las formaciones juveniles del Atlético de Madrid) ha llegado pisando fuerte y tiene un prometedor futuro por delante. Sólo hay que ver la amplia repercusión que tienen sus redes sociales. En Instagram, por ejemplo, cuenta con más de 155.000 seguidores.

Aunque no le gusta que su padre hable de él, está claro que al empresario madrileño se le cae la baba con su primogénito. Barroso alaba que el joven decidiera buscar un sitio en el modelaje mientras cursaba sus estudios en UCLA. "Quiere ser él mismo y no ser un hijo de", dijo en su día el famoso empresario, que se siente orgulloso también de los otros dos hijos que tuvo con Mónica Silva, Jaime, que ahora tiene 15 años, y Felipe, 12. "¡Ojalá me salgan también igual de trabajadores que el mayor!".

Está claro que la admiración que sienten los dos pepes es mútua, ya que el joven modelo cada vez que puede se deshace en elogios hacia su progenitor y le agradece los valores que le ha transmitido. La vida pública de Pepe Barroso Junior está todavía en su rodaje inicial y, sea con Tini o sin ella, promete seguir dando juego.