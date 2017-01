Se lleva el brilli-brilli

No es nada nuevo, las tendencias hablaron en el ya antiguo 2016 y pronosticaron larga vida al brilli brilli en este 2017. Y la primera gran fiesta de Hollywood lo ha confirmado y requeteconfirmado. Paillettes, lentejuelas y metalizados vistieron la alfombra roja desplegada en el lujoso Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, donde en la pasada noche del domingo se celebró la 74 edición de los Globos de Oro con Jimmy Fallon como maestro de ceremonias.

Emma Stone y su Valentino reinaron en una red carpet de buen gusto en líneas generales. La actriz optó por el nude para su vestido plagado de estrellas de color plata. Ganadora sobre el escenario, ya que se hizo con un Globo de Oro, y sobre la alfombra roja. No fue Emma la única que sedujo con un escote bastante profundo, de hecho casi todas las invitadas se inclinaron este año por enseñar piel a pesar de las tormentas que han amenazado durante todo el fin de semana a California.

El escote hasta el ombligo hizo brillar a Jessica Biel, perfecta con una creación de Elie Saab de cuerpo de terciopelo negro y enorme falda estampada con flores coloridas superpuestas. También presumió de escote Sarah Jessica Parker, que como es habitual en ella dio un paso más hacia el vanguardismo con su estilismo compuesto por un vestido blanco de corte princesa y detalle en las mangas de Vera Wang y un peinado que hacía un guiño a Carrie Fisher y a la inolvidable Princesa Leia. Y Blake Lively, que además de marido presumió de cuerpazo con un vestido negro de Atelier Versace -la misma firma por la que optó Naomi Campbell- con cristales de Swarovski.

Tampoco pasó desapercibida, cómo no, la delantera de Sofía Vergara. Reina de la naturalidad y de la sensualidad, no es nada nuevo que la latina explote sus deseadas curvas de la mejor manera posible. En esta 74 edición de los Golden Globes no ha defraudado con un diseño de Zuhair Murad de transparencias y mucha pedrería que complementó con joyas de la firma Lorraine Schwartz. También optó por un vestido transparente y de la misma firma la española Elsa Pataky, una de las más elegantes de la noche gracias a la estudiada sencillez de su look. Por Zuhair Murad pero con aires más barrocos también se decantó la joven Lily Collins, en esta ocasión una creación de su línea Alta Costura.

De brilli-brilli también desfiló por la alfombra roja Amy Adams, como siempre una de las mejores de la noche. En esta ocasión la pelirroja apostó por el siempre elegante y acertado color negro en una creación de corte sirena de Tom Ford.

El color vino de la mano de Brie Larson, espectacular de rojo, y de Jessica Chastain, bellísima con vestido azul de Prada. La misma firma que vistió a una embarazadísima Natalie Portman, que desafió a la mala suerte de amarillo. Por este tono también se decantaron una correcta Reese Whiterspoon; Viola Davis, que vistió para la ocasión de Michael Kors; y Emily Ratajkowski, sencillamente espectacular de la firma Reem Acra.