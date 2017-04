"Aún llevo al Sur en el alma, y mi perfume es la prueba"

Después de 40 años siendo uno de los referentes de la alta costura española, a Petro Valverde le ha llegado el momento de vestir a la mujer más allá de las ocasiones especiales. Además, se atreve por primera vez con un perfume propio.

-¿Piensa usted como Christian Dior, que decía que una mujer no está terminada de vestir si no acompaña un buen vestido con una buena fragancia?

La gente se ha acostumbrado al 'low cost' y no quiere gastar tanto en un vestido de novia"Me halaga que las actrices sigan contando conmigo para las grandes ocasiones"Hay famosos que piensan que por hacer un dibujito ya son diseñadores"

-Indudablemente. Tenía muchas ganas de tener un perfume propio. En mi caso, la fragancia va unida al perfil y al ADN de Petro Valverde.

-¿Por qué va a gustar?

-Es una fragancia con toques cítricos que me recuerda mucho a Sevilla. Además, tiene notas florales como la fresia o la rosa y matices que le dan profundidad como el sándalo o el cedro. Va a gustar porque es una fragancia envolvente y fresca.

-El nombre de su perfume habla de alta costura (Haute Couture) y, si se une a su afirmación de que huele a Sevilla, ¿es un poco como recopilar la vida de Petro Valverde?

-Así es. Es algo que me ha llevado años y una apuesta en la que he puesto mucho interés. Por eso cuando me lo propusieron acepté gustoso porque es un logro que me parecía difícil de conseguir y que ahora lo veo como un sueño hecho realidad.

-Cuando habla de Sevilla le cambia la voz. ¿Qué papel sigue desempeñando esta ciudad en su vida?

-Un papel muy importante. Llevo el sur en la sangre y en seguida brota. La prueba la tienes en este perfume. En él, el sur se traduce en los olores y en el verde y dorado del frasco. También en su diseño sencillo.

-Y en sus vestidos ¿también deja ver el sur?

-Sí claro, sobre todo con los colores.

-Ahora que hablamos de moda, acaba de presentar su colección cápsula.

-Sí, y estoy muy contento con el resultado. Está dirigida al mismo público, pero con prendas más asequibles, que siguen guardando el ADN de Petro Valverde. Son prendas pensadas para todos los momentos del día. En la vorágine que vivimos, sales de casa por la mañana y se te echa el tiempo encima, y lo mismo tienes que unir una comida de trabajo con un acto de tarde y siempre tienes que ir bien vestida. Por eso surge esta colección, basada en prendas cómodas, ligeras, juveniles y ponibles.

-Si empezara ahora en el mundo de la alta costura, ¿tendría que emigrar igualmente de Sevilla a Madrid o podría haber desarrollado su trabajo en Andalucía?

- Ahora Sevilla tiene muchos más medios que cuando yo comencé. Tiene mucha gente joven despuntando y con mucha creatividad.

-¿Pero cree que Madrid es aún el epicentro de la moda española?

-Sí, totalmente.

-Estos días son claves para la moda nupcial, primero con la pasarela madrileña y ahora con la Bridal Week de Barcelona. ¿Sigue ocupando la novia un lugar destacado en el día a día de Petro Valverde?

-Sigue ocupándolo y creo que siempre lo ocupará. Es la estrella de Petro Valverde.

-Parece que los trajes de novia ya no son lo que eran... Ahora hasta las firmas low cost tienen sus propios diseños.

-La culpa la tiene la crisis. Por un lado, la gente tiene menos dinero para gastar y, por otro, cada vez hay más gente que no quiere gastar tanto en un vestido porque se ha acostumbrado al low cost y se preocupa menos. Pero afortunadamente sigue habiendo novias y madrinas que quieren que su vestido para ese día tan especial sea como una segunda piel

-¿Qué le parece la moda de que los famosos se pasen al diseño de moda?

-Pues muy mal. Zapatero a tus zapatos. Ahora sólo por tener cierta influencia le dan la posibilidad de lanzar una línea propia. El diseño es una profesión que hay que aprender desde cero. Los hay que piensan que por hacer un dibujito ya son diseñadores. Luego están otros como Antonio Banderas, que se está formando en la mejor escuela. Él es el contrapunto.

-Tras más de 40 años en la moda ¿Qué le queda por contar?

-Pues creía que había tocado todos los palos, pero mira, ahora me lanzo con mi primera línea de día.

-No vemos su nombre en las grandes pasarelas pero en cambio sigue sonando en las alfombras rojas...

-Afortunadamente me siguen reclamando para las ocasiones especiales y es algo que me halaga.

-Ahora que estamos en feria ¿Cómo sería la flamenca de Petro Valverde?

-Respeto mucho a los profesionales de Andalucía, pero si tuviera que hacer algún día un traje de flamenca sería pensando en la personalidad de cada persona. Sería cómodo, que no pesara y ligero para bailar.

-¿A quién le gustaría hacerle uno?

-No es un tema que toque porque me da pudor. Si alguna clienta me pregunta, recomiendo a profesionales de Andalucía.

-¿A quién?

-Pues Pilar Vera o Vicky Martín Berrocal, por decir alguno. Es que hay tantos buenos profesionales de este sector en Andalucía...

-La última vez que hablamos dijo que creía que tenía méritos para que le dieran la Medalla de Andalucía. Habrá que volver a pedirla, ¿no?

-Pues parece que me voy a quedar con las ganas. Digo yo que algún día se acordarán de mí. Yo sigo llevando al sur en el alma y prueba de ello es que mi primer perfume huele a Sevilla.