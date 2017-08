El lugar predilecto de los actores en Nueva York

Lo mejor del restaurante The Lambs Club situado en la Gran Manzana es su decoración. Su estética recuerda a los años cuarenta pero mezclada con lo moderno, creando un ambiente único. En su día fue uno de los lugares de Nueva York más frecuentados por los actores y actrices más reconocidos de Hollywood. Para disfrutarlo en todo su esplendor lo mejor es ir a cenar tras disfrutar de un buen espectáculo en Broadway. De esa manera es como si el teatro continuase. La música que seleccionan con muy buen gusto ayuda a crear un ambiente tranquilo y al mismo tiempo sofisticado y elegante en la ciudad que nunca duerme.

Una recomendación es disfrutar de la gran variedad de cócteles que sirven allí, una de sus especialidades. También merece la pena probar los panes y los quesos que sirven en el conocido restaurante. Eso sí, no hay que olvidar que The Lambs Club no es un lugar apto para todos los bolsillos.