El marido de Arantxa no puede "sustentar" a su familia

El abogado del todavía marido de Arantxa Sánchez Vicario, Josep Santacana, aportó ayer en un juzgado de Miami documentación de varias entidades para demostrar que Santacana no puede sustentar el núcleo familiar sin el apoyo económico de la ex tenista. Según también dicho abogado, Santacana no ha solicitado ninguna evaluación psicológica de Arantxa con el fin de obtener la custodia de lo dos hijos que tienen en común, de nueve y seis años, sólo quiere llegar a un "acuerdo".