Bajo el mismo

Queridos y odiados a partes iguales, los hermanos Rivera siguen teniendo un atractivo especial para la prensa, que para algo son los herederos de la Reina de Corazones. Todo lo que hacen o dicen los hijos de Carmina Ordóñez (tanto en cualquier acto público como su la esfera más privada de la que dejan constancia a través de las redes sociales) es analizado con lupa por la prensa rosa, ésa con la que han crecido, a la que saben respetar y manejan a su antojo cada vez que se tercia. Pero no sólo los dos hijos mayores de Paquirri son bendecidos por el papel couché, ya que el tono 'sinvergonzón' que ha dado el más pequeño de la saga a su vida desde su adolescencia también ha llamado la atención de los medios, a los que conquistó con sólo dos años con su camisa de grandes cuellos y su pantalón azulón cantando Mi pequeño del alma.

La relación que mantuvieron los Rivera Ordóñez con su hermano pequeño durante la infancia transcurría con normalidad hasta el día que Avispado sesgó la vida del diestro de Zahara. La herencia de Paquirri terminó levantando entre los Rivera Ordóñez (siempre como una piña) y Paquirrín un muro de indiferencia que ha sido difícil de derribar, ya que pese a la buena voluntad que ambas partes tenían por enterrar el hacha de guerra de sus mayores, el enfrentamiento seguía latente y se avivaba de cuando en cuando al rescoldo de cualquier exclusiva o salida de tono en un plató de televisión.

Pero aquella llamada en directo que Francisco Rivera hizo al programa de Ana Rosa hace algo más de dos años, en la que pedía públicamente disculpas a su hermano pequeño para recuperar "esa alegría que papá querría que tuviéramos" sirvió sin duda como punto de inflexión para empezar a tejer un acercamiento que a día de hoy sigue en racha ascendente.

Cayetano, siempre tan discreto, se ha sabido mantener en un segundo plano aunque en más de una ocasión se ha visto entre la espada y la pared por la visceralidad de sus dos hermanos. Tuvo claro que el hijo de la tonadillera tenía que estar entre los testigos de su boda cuando a sus veintipocos años le dio el sí a Blanca Romero, y volvió a tenerlo presente cuando pasó por el altar con Eva Gonzalez, un detalle que Kiko le agradeció ejerciendo de DJ en la celebración. Hasta el día de hoy Cayetano y Kiko nunca han aireado en público sus diferencias, si es que las han tenido, sino todo lo contrario y en más de una ocasión el torero ha hecho de mediador para limar asperezas.

Hoy los tres Rivera se cobijan a la sombra del mismo capote y la mejor prueba de que su relación va viento en popa se encuentra no sólo en el divertido videoclip del DJ en el que Francisco y Cayetano se prestaron a colaborar disfrazados de vampiros, sino también en las imágenes que últimamente están colgando en las redes sociales, como la de la pasada Navidad, en la que los tres hermanos intercambiaban sus papeles en una simpática foto tomada tras una comida familiar en casa de Kiko. Cayetano ha sido el último que ha tendido la mano a su hermano pequeño y, con motivo de su 40 cumpleaños, los tres hijos de Paquirri han vuelto a brindar, esta vez en Marraquech, una ciudad que tantos recuerdos encontrados trae a los Rivera Ordóñez.

En cambio, el que no estaba invitado a esta fiesta fue el hijo menor de Carmina, Julián Contreras. El puente que Francisco y Cayetano han terminado creando con Kiko, sigue roto, en cambio, con el menor de los Ordóñez. En este caso, las diferencias entre las partes también se han visto avivadas en platós de televisión y a golpes de exclusivas.

Francisco, Cayetano y Julián siempre han vivido bajo el mismo techo, aunque seguramente por la diferencia de edad que les separa (12 años con Francisco y 10 con Cayetano), lo cierto es la complicidad que existe entre los dos mayores nunca se ha visto con Julián.

El menor de la saga fue el único que vivió en primera persona la etapa difícil de 'La Divina', ésa en la que Carmina andaba de fiesta en fiesta y coqueteaba constantemente con una adicción que terminó llevándola a la muerte. Julián era entonces demasiado pequeño para poner coto a su madre, algo que sí hizo en cambio Francisco, como reconoció a posteriori en una entrevista con Risto Mejide, en la que declaró que el año que estuvo separado de Carmina fue el más difícil de su vida.

Seguramente si la vida no hubiera dado este duro revés a los Rivera Ordóñez hoy no tendrían que lamentar su separación y sus diferencias nunca se habrían expuesto a la opinión pública. "Siempre me pregunto si mi padre estaría orgulloso de mí", se suele preguntar Francisco. Seguramente su padre sí estaría satisfecho del papel de hermano mayor que ha ejercido con Kiko, aunque todavía le queda un largo camino por recorrer en el caso de Julián, con el que la herida sigue estando aún demasiado fresca.