"Las mujeres somos muy vulnerables, hay que darle una vuelta a las leyes"

Si algo caracteriza a Malú es la potencia con la que deslumbra en sus actuaciones en directo. La oportunidad de ver a la cantante sobre los escenarios está muy cerca. Acaba de anunciar que su próxima gira, Oxígeno, comenzará en octubre. Una gira con la que pasará por Andalucía, donde ya ha anunciado dos fechas: El 19 de octubre en Málaga (Palacio de Deportes Martín Carpena) y el 8 de diciembre en Sevilla (Fibes). La venta general de entradas comenzará el jueves 10 de mayo a las 11:00 horas. Pero antes los titulares de American Express podrán disfrutar de una preventa desde el 8 de mayo a las 10:00 horas en la web de Ticketmaster. Los fans de Malú también van a tener acceso a una preventa especial, disponible desde el día 9 de mayo a las 10:00 horas. Para ello tendrán que registrarse en la web de la artista durante el día de hoy.

-¿Cómo afronta la gira?

Con 'Ciudad de papel' es la primera vez que he estado nerviosa al grabar un videoclip"A Amaia y a Alfred les diría que traten de disfrutar, son muy buenos artistas"

-Tengo muchísimas ganas de gira. La última fue hace dos años y lo de estar dos años sin girar me come por dentro. Además tengo muchas ganas de pasar por Andalucía, por supuesto, porque siempre es especial.

-A la hora de vender las entradas ha optado por un nuevo modelo de preventa para evitar la reventa...

-Sí, la preventa es una forma de tratar de controlar el tema de la reventa. Es complicado pero hemos buscado una opción para intentar que haya esa seguridad de que quienes quieran las entradas no tengan que comprarlas en reventa. Además hay que estar atentos porque tengo reservada una sorpresa para celebrar este inicio de la venta de entradas.

-El videoclip de la canción Ciudad de papel que ha estrenado recientemente consiste en un primer plano de usted, sin nada más, mirando a cámara, ¿cómo surgió la idea?

-Es una canción muy intensa y tenía la necesidad de cantarla como yo la sentía. Hicimos muchos clips, muchos guiones y ninguno me convencía. Así que se me ocurrió la idea de ponerme frente a la cámara y nada más. Está grabado de una vez y solo hicimos dos tomas. Y de esas dos tomas solo podía elegir una. La verdad es que es la primera vez que he estado nerviosa en la grabación de un videoclip.

-Primero presentó Invisible, luego Ciudad de papel, dos canciones que estarán en su próximo disco pero que ha lanzado antes de que el álbum salga a la venta, ¿por qué esa fórmula?

-Porque es una forma muy natural de presentar los temas, hacerlo poco a poco. Iba trabajando canción por canción y cuando tenía alguna pensaba, si ya la tengo, ¿por qué no presentarla ya? Dentro de unos meses quizá caduquen y tengo la necesidad de compartirlo con mi gente.

-En numerosas ocasiones su nombre se convierte en lo más comentado de las redes sociales, ¿cómo lo lleva?

-Es muy bonito. Lo que se crea en redes con mis seguidores es muy especial. De ahí también la necesidad de la que hablaba antes de querer compartir las cosas con ellos en cuanto las tengo.

-¿Es este el momento de su carrera en el que más está disfrutando?

-Sí, ahora ha llegado el momento en el que tomo las riendas, manejo los tiempos y mastico hasta el último detalle. Así que podría decir que sí, que es cuando más estoy disfrutando.

-Sus compañeros siempre tienen halagos para usted, Niña Pastori ha comentado que la colaboración con usted es la única que le falta en su nuevo disco…

-Yo me arranco los pelos al pensarlo. Ha sido imposible cuadrar fechas para poder hacer la colaboración. La tenemos pendiente, sin duda. En cuanto a mis compañeros de profesión tengo que decir que me llevo muy bien con todos. Pienso que tenemos que estar juntos y remar en la misma dirección. Cuanto más unidos estemos, más fuertes seremos.

-¿Estará en la próxima edición de La Voz?

-Ni idea. No sabemos en qué fecha se grabará y ahora con la gira tengo bastante trabajo, pero habrá que esperar a ver si puede ser. A mí el programa me encanta.

-El próximo fin de semana se celebra el Festival de Eurovisión, ¿qué les diría a Amaia y Alfred?

-No quiero dar consejos. Les diría que traten de estar tranquilos y disfrutar. Poco más. Ellos son muy buenos artistas.

-Usted es una de las mujeres más seguidas de nuestro país, resulta inevitable preguntarle por el movimiento feminista y por la sentencia de 'La Manada'...

-Me siento una mujer más de esta sociedad. Pienso que las mujeres somos muy vulnerables y que debería darse una vuelta a las leyes para no vernos en situaciones que aún hoy no cuentan como delitos. Hace poco me enteré del caso de una mujer a la que no habían llegado a penetrar porque alguien llegó antes de que ocurriese y la denuncia que hizo no sirvió para nada. Y esa mujer lo que denunciaba era que "oye, no me han metido nada en el cuerpo pero me han violado". Así que está claro que hay que cambiar las leyes. Me encanta cómo las mujeres nos estamos uniendo, saliendo a la calle y cómo por fin se está oyendo nuestra voz.