En el nombre del padre

Corbatas, carteras y llaveros para el coche; los protagonistas cada 19 de marzo. Todo padre que se precie -da igual que todavía cambie pañales o que ya haya acompañado a alguno de sus retoños al altar- ha recibido alguno de estos presentes en el día de San José. En alguna prestigiosa universidad de EEUU están analizando datos e informes para determinar el porqué de estos recurrentes regalos que, si bien no sirven para nada, parecen solucionar la vida de unos hijos olvidadizos que salen del paso tirando de clásicos el Día del Padre. Pero esta práctica se acabó. Unos padres cada vez más pendientes de la moda, las tendencias y el cuidado corporal han obligado a sus pequeños a estrujarse los sesos a la hora de dar con el regalo adecuado.

Si para gustos los colores, para padres los de cada uno. No hay uno que sea igual a otro y no hay patrones que se repitan, por eso regalar a veces resulta tan complicado. Hay padres modernos que se contraponen a los más clásicos; padres que se beben los libros y otros que se desinhiben escuchando a ACDC; padres que son como la Ratita Presumida y otros que se dejan barba por pereza y no por hipsters. De todo hay en la viña del Señor, pero con una serie de pautas agasajar a estos variopintos progenitores resultará más fácil que coser y cantar.

Para los que son más clásicos y se pasean por casa con una bata de seda y zapatillas de cuero, siempre será un acierto recurrir a prendas de estilo british o complementos con los que decorar sus trajes de chaqueta. Dejando a un margen las manidas corbatas y los desfasados broches de corbatas -a no ser que el padre en cuestión sea el fan número uno de este tipo de prendas- se puede recurrir a unos siempre bien recibidos gemelos. A pesar de el convencionalismo de estos padres, los hijos pueden permitirse el innovar un poco y adquirir gemelos más originales; con las siglas del progenitor, con forma de vespa o con aviones, todo vale. Las firmas Apodemia o Heracles tienen originales gemelos para todo tipo de padres. Otro opción es recurrir a los clásicos relojes que, aunque se disponga de muchos, siempre viene bien contar con uno más. Marcas como Benetti han lanzado algunos modelos especiales con motivo de esta festividad.

Pero no todos los padres son clásicos, a algunos les gusta arriesgar con sus estilismos y apuestan por complementos desenfadados. Para ellos son las gafas de Mr. Boho, con monturas en madera, cristales reflectantes y pequeñas notas de color. Éstas se pueden combinar con una original camisa que se salga de las básicas rayas verticales. Con estampados muy originales, entre los que destacan los cactus, los sifones o las bicicletas, en Brava tienen un amplio plantel de camisas para esos padres más originales. Aunque la estrella esta temporada es la camisa lisa en un color llamativo y un bolsillo en el pecho que haga contraste. Muy de moda de un tiempo a esta parte, las zapatillas retrorunning también son un acierto a la hora de regalar a este tipo de padres. Algunas son con diseños modernos e innovadores, otras son reediciones de otras épocas. Para los modernos y los nostálgicos en Babila encontrarán la zapatilla perfecta que regalar.

Si hay un tipo de padre que cada vez abunda más, ese es el que se cuida. Ya sea matándose en el gimnasio para ser un papá fuertote o llenando el cuarto de baño con mil y un potingues para el cuidado facial. Para estos padres tan mirados por su físico, más que un bono anual en el mejor de los gimnasios, lo mejor será regalarles una original bolsa en la que puedan meter todos sus elementos deportivos, como la que proponen en regalador.es, con las iniciales del homenajeado. La versión bolsa se puede emplear también para padres que lleven muchos bártulos al trabajo y necesiten un contenedor bonito en el que llevarlos. Siguiendo con los padres deportistas, el abanico de posibilidades para regalar es muy amplio. Un reloj que controle los pasos y latidos cuando se va a correr, una pulsera que plantee rutas para caminar y quemar calorías o unas gafas con cristales reflectantes con las que ir a la nieve y ser el padre más guapo de la pista. Para los que se dedican al culto al cuerpo pero prefieren hacerlo a base de cremas, una buena idea es recurrir a los packs de cuidados, que incluyen cremas, tónicos y otros productos con los que mantener la piel a tono todo el año.

Si los progenitores no son muy amigos del cuidado corporal y pasean sus desaliñadas barbas con total tranquilidad, se les puede hacer un regalo que haga un guiño a esa pelusilla que cubre sus caras. Como los cojines de papá barbudo que propone elregalador.es. Si no son ni presumidos, ni modernos, ni clásicos, ni dejados, pero disfrutan de un domingo de barbacoa en familia, lo mejor será regalarles el pack de jefe de barbacoa para que deleite a todos los asistentes.