El ex novio de Selena cuenta qué fue lo peor de su noviazgo

Su relación con Selena Gómez le sirvió a Dj Zedd para hacerse todavía más famoso. Ahora ha protagonizado la portada de una conocida revista estadounidense a la que ha concedido una entrevista hablando de su corto noviazgo con la actriz. Entre otras cosas ha contado qué era lo peor de su relación. "Los periodistas estaban llamando a mis padres, la gente estaba hackeando los teléfonos de mis amigos, yo estaba enfadado, aunque sabía en qué me estaba metiendo. Ella es una de las personas más comentadas por los medios de comunicación del mundo, pero no tenía ni idea de lo mucho que cambiaría mi vida", ha relatado. En el poco tiempo que Zedd estuvo con Selena no aguantó la presión mediática pero ahora que han pasado casi dos años desde su ruptura parece que el músico le ha cogido el gusto.