El 22 de septiembre se estrena en Movistar+ Velvet Colección. El actor cordobés Fernando Guallar se incorpora al reparto de la serie con el difícil reto de interpretar a Sergio Godó, el nuevo galán, un rol que tenía Miguel Ángel Silvestre en la anterior etapa de la serie de Bambú Producciones.

-¿Cómo va a ser la llegada de Sergio, su personaje, a la serie?

-Lo vais a ver no de la manera que se esperaría de un galán. Y eso me parece muy interesante. Sergio, el nuevo galán de Velvet Colección, viene a ocupar el lugar que dejó Miguel Ángel Silvestre. Pero no vais a ver al perfecto galán seductor ni nada por el estilo. Para mí es el antihéroe. No vais a conocer al personaje hasta pasado un tiempo, vais a ir viendo cómo él se va enfrentando a diferentes situaciones. El punto de partida de Sergio es crítico.

-¿Con qué personajes se va a relacionar?

-Principalmente con el mundo Godó, su familia. Eso me parece también muy interesante como actor, no solo por los padres que me han tocado (Imanol Arias y Adriana Ozores), sino porque dentro de la familia vais a ver una familia un tanto rota, fría, distante, pero los nexos de cada uno son diferentes y muy interesantes. Su punto de apoyo va a ser Clara, el personaje de Marta Hazas.

-¿Cómo ha sido trabajar con Imanol Arias?

-Muy bien. He de admitir que el primer día decía "¡Madre mía, Imanol Arias mi padre!". Me imponía. Pero bien, aprendo mucho del oficio, como actor en cuanto a interpretación y saber cómo funciona todo esto. Imanol, o Manu como le gusta que le llamen, siempre me ha ayudado con eso que también es muy importante, no solo a nivel interpretativo, también como persona. Tanto él como Adriana son muy generosos.

-¿Cómo se ve vestido con la moda de los años setenta?

-Yo estoy bastante clásico y más adelante me gustaría que se viera a un Sergio de estar por casa. Es desenfadado pero tiene la obligación por el mundo en el que se ha desenvuelto tan empresarial, en la alta sociedad catalana, de vestir así. Amar es para siempre y Velvet Colección están en el mismo año y no tienen nada que ver. La época me gusta, pero como vengo de tanta época también me apetecería hacer algo más actual.

-Ha trabajado como modelo, ¿es de los que sigue las tendencias?

-La verdad es que soy un desastre. Creo que he sido el peor modelo de España. Empecé a estudiar arquitectura y desde el primer año de carrera me puse a poner copas, trabajé de azafato y a raíz de ahí me contrató una agencia y empecé a hacer algo de publicidad. No he hecho nada de moda buena, no me seducía mucho. En el momento supuso unos ingresos pero ya está. Cuando significó que tenía que perder mis clases de interpretación o de arquitectura en Valencia lo dejé. No me considero modelo.

-¿Está preparado para el fenómeno fan?

-Creo que no estoy preparado. Será un proceso de adaptación. No es miedo, pero asusta un poco. Es una exposición brutal, yo soy un poco celoso de mi vida privada pero también es una maravilla. Hay que saber gestionarlo y disfrutarlo. Mis compañeros me van contando cómo va a ser esto. Nunca se sabe. No creo que ni mi trayectoria, ni mi carrera, ni este personaje tengan nada que ver con el de Miguel Ángel y bueno, las comparaciones son odiosas. Vamos a ver qué pasa. Es verdad que Velvet Colección va a ser diferente, no se va a emitir en abierto y el público será más reducido. Habrá fans, los respeto muchísimo, valoro mucho el cariño de la gente porque yo también he sido fan.

-¿Qué le conquista de una mujer?

-No soy muy de prototipos. Me sorprendo cada vez más. Se me conquista con paz. Con mi vida de caos, que llevo año y medio sin parar, poder tomarme un vino y ver una película es lo que más me gusta.

-Acaba de terminar la carrera de arquitectura, ¿se ve trabajando de arquitecto o se queda con la interpretación?

-En arquitectura acabo de presentar el proyecto hace menos de un mes y ya soy licenciado. La interpretación ha matado a la arquitectura, pero me prometí a mí a mi familia que iba a acabar y lo he conseguido. Si acaso haré la reforma de mi piso y poco más (risas).