El padre de Meghan Markle ¿estará o no en su enlace?

Thomas Markle no se aclara y, tras anunciar que no estaría en la boda de su hijo con el príncipe Enrique de Inglaterra el próximo sábado, ayer se desdijo afirmando que le encantaría estar presente. "Odio la idea de perderme uno de los mejores momentos de la Historia y no poder llevar a mi hija por el pasillo hasta el altar", aseguró al portal TMZ, el mismo al que el lunes anunció su intención de no ir. Todo parece indicar finalmente que el patriarca no volverá a marear la perdiz ni a cambiar de opinión de nuevo. Los medios británicos no se atrevían ayer a dar todavía nada por sentado.

Ayer mismo por la mañana desde el palacio de Kensigton se pedía respeto por la "difícil situación" de la prometida del nieto de Isabel II. Thomas Markle había manifestado pocas horas antes que no acudía a la boda en Windsor para no "avergonzar" a su hija después de saltar la polémica en torno a unas fotos del progenitor de la futura nuera del príncipe de Gales pactadas con un paparazzi. Al parecer, detrás del asunto se encontraba la hermanastra de Meghan e hija de Thomas, Samantha, quien ha reconocido ser ella la que prometió las instantáneas de su padre al fotógrafo a cambio de que sirvieran para mejorar su imagen pública. Al igual que Meghan, Samantha intentó probar suerte -sin mucho éxito- como actriz y guionista. Ambas se vieron por última vez hace diez años y ni siquiera ha recibido invitación para el enlace. 17 años mayor, ha criticado públicamente a Meghan e incluso iba a ejercer de comentarista del evento en una cadena de televisión. Finalmente, ha optado por tender una mano a su hermanastra declarándose única culpable de todo lo ocurrido.