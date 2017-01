pide que se respete la intimidad de su hijo

La princesa noruega no está dispuesta a que la prensa de su país siga lanzando dardos envenenados sobre su hijo mayor, Marius, que actualmente tiene 20 años, y por eso ha publicado una carta abierta a los medios de comunicación para pedir que respeten la intimidad del joven. En ella, la princesa explica que Marius acaba de iniciar los estudios universitarios fuera de Noruega para buscar la privacidad que no encuentra en su país y pide a los medios que respeten su decisión de no ser una persona pública, ya que él no es hijo del heredero sino que nació de una relación anterior de Mette Marit. "Marius ha sido sometido a presión por parte de la prensa noruega y no ha sido muy digna. Algunos han optado por escribir sobre indiscreciones de juventud", dice en su carta y añade que en su caso, si su "rebelión de juventud" hubiera sido seguida con la misma atención habría sido mucho peor.