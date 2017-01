Las piernas más rockeras

Las medias son prendas ideales para proteger del frío, pero también para estilizar las piernas y utilzarlas como complemento perfecto para looks de todo tipo. Las más sofisticadas y que vuelven con fuerza esta temporada son las de rejilla, unas medias atrevidas que aportan un toque de glamour tanto para el día como para la noche y en cualquier estación del año, haga frío o calor. Moschino las rescató en uno de sus últimos desfiles y desde entonces son una de las prendas más llamativas tanto en las pasarelas como en el street style. El color que predomina en estas medias de red es el negro, sin duda el tono más elegante y que más combina con prendas de otros colores, pero las hay de todos los tonos, siendo el blanco y el rojo los que más lucen las celebrities. En cuanto al tamaño de la rejilla los hay desde las mini hasta las maxi, para todos los gustos.

Para el día a día son ideales para combinar con jeans tobilleros, dejando ver una pequeña parte de las medias, ya sea con zapatos deportivos, mocasines, botines o de tacón. Ahora es tendencia que los pantalones vaqueros tengan cortes de diferentes formas y tamaños, una buena opción para que la media de rejilla se intuya bajo la prenda. También quedan a la perfección con vestidos y faldas de estilo casual aportando un toque de lo más rockero y rompedor al conjunto. Para la noche son las aliadas perfectas. Combinan tanto con vestidos y faldas largas de diferentes colores y estampados como con vestidos y faldas cortas. Lo que hay que tener en cuenta es que se trata de una prenda poderosa, por lo que hay que combinarla con prendas sencillas para no sobrecargar el look. Otra opción que predomina esta temporada es el calcetín de rejilla, ideal para quien no es amante de las medias porque le resultan incómodas. En este caso es mejor llevar el calcetín con falda, pantalón o vestido corto, para que se vea el corte y llame la atención.

Cada vez son más las influencers que comparten en sus redes sociales imágenes de sus looks en las que aparecen con este tipo de medias y calcetines que tanto tiempo han estado guardados en el armario. Demuestran que son idóneas para mujeres de diferentes estilos y que esta temporada el toque ochentero que aportan a los conjuntos regresa con fuerza para quedarse durante mucho tiempo.