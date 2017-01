se prepara para vivir su mejor año

Que es mucho más que la novia de Spiderman, estaba claro desde el principio. Pero parece que 2017 va a ser el año en el que Emma Stone se corone como una de las actrices más aclamadas de Hollywood, quitándole el puesto a la mismísima Jenifer Lawrence.

Su papel en La La Land ha conquistado a todos y, después de haber obtenido el premio a la mejor actriz de comedia en los Globos de Oro, se perfila como el centro de todas las miradas en la próxima gala de los Oscar, que tendrá lugar a finales de febrero. De momento, allá donde se estrena su musical con Ryan Gosling queda claro que Emma Stone es mucho más que una cara bonita (que ciertamente la tiene).

También en la alfombra roja, esta joven de 28 años sabe pisar fuerte y así lo acaba de demostrar en la antesala de los Oscar, donde su Valentino de estrellas plateadas no sólo no pasó desapercibido sino que se convirtió en uno de los vestidos más aclamados de la noche. Lo mismo ha sucedido en la premier de La La Land en Londres, donde eclipsó con un sencillo vestido lencero en tono burdeos.

Emma Stone lleva una década en el cine, un tiempo más que suficiente para meterse en el bolsillo no sólo a los espectadores sino también y sobre todo a las revistas de moda. En este tiempo ha sido portada de publicaciones tan destacadas como Vogue, Vanity Fair, Cosmopolitan, Glamour o Maxim, donde en 2012 llegó a ocupar el número 7 de su lista Hot 100, donde sólo encuentran un sitio las mujeres más atractivas del mundo.

Aunque hace ocho años decidió dejar atrás Los Ángeles (hasta donde se mudó con su familia a los 15 años dispuesta a conseguir su sueño de ser actriz) para emprender una vida lejos de Hollywood, ahora es éste el que le vuelve a abrir las puertas como si de una hija pródiga se tratara.

Está claro que 2017 no va a ser un año cualquiera para la actriz pelirroja, aunque ella se empeñe en decir que lo de ganar o no el Oscar no es lo más importante. Es rotunda cuando recalca que sus sueños profesionales no son ahora los que tenía cuando empezó a trabajar en el cine, aunque, como a nadie le amarga un dulce, seguro que no le viene grande el papel de niña mimada que Hollywood está dispuesto a darle este año.