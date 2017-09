El príncipe Jorge ya va al cole de mayores

El primogénito de los duques de Cambridge se está haciendo mayor. El príncipe Jorge acudió ayer por primera vez al colegio de educación primaria. Lo hizo acompañado por su padre, pero no así por su madre, la duquesa Catalina, que no pudo estar en un día tan importante para el pequeño por los contínuos vómitos que le está provocando su tercer embarazo. A pesar de que en un principio se rumoreó que el príncipe Jorge seguiría los pasos de su padre y su tío y también acudiría a la escuela de Nothing Hill Wethersby School, finalmente sus progenitores se han decantado por uno de los centros más demandados por la alta sociedad británica, el Thoma's Battersea, emplazado en pleno centro de Londres, a una media hora en coche del palacio de Kensignton donde residen los duques de Cambridge. Con cara de sueño y un poco avergonzado, el príncipe Jorge llegó a su nuevo colegio acompañado por su padre y allí fue recibido por la responsable de la escuela, a la que el pequeño saludó muy cortesmente al bajar del coche.

El bisnieto de la reina Isabel, tercero en la línea de sucesión al trono británico, no tendrá ningún tratamiento especial en el centro, donde será conocido como Jorge Cambridge.