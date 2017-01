Ellos serán los protagonistas del 17

Ni las cenas copiosas sin remordimiento ni el cotillón, lo mejor de despedir el año es que empieza otro nuevo, doce meses por delante por escribir, de alegrías, caídas, aprendizaje, vida y sobre todo oportunidades. También para la prensa rosa, ya que aunque acabamos el año con una especie de esquema previsto a modo de bodas, nacimientos, cumpleaños, pasarelas y alfombras rojas siempre tiene esos ases en la manga que hacen que el papel couché sea una fuente inagotable de sorpresas. Amores que empiezan, otros que quizás acaben, nuevos compromisos y embarazos, fichajes y retiradas… ¿Qué nos deparará el 2017 en lo que a famoseo se refiere? Es imposible saberlo pues pocas cosas hay más imprevisibles pero ya podemos hacernos una idea. Ellos serán algunos de los protagonistas del año que acabamos de estrenar.Un hecho es la boda de Pippa Middleton. La hermana de Catalina de Cambridge y el financiero James Matthews se casarán en el mes de mayo en la iglesia se Sant Mark, en Englefield, el pueblo en el que viven los Middleton. La recepción posterior a la ceremonia religiosa tendrá lugar en el jardín de la casa de sus padres, Michael y Carole Middleton, y asistirán unos 150 invitados. Será un enlace bastante tradicional y modesto a pesar de tratarse de una de las celebridades british más perseguidas y de que entre las invitadas estén los futuros reyes de Inglaterra, Catalina y Guillermo, así como sus hijos Jorge y Carlota. ¿Acudirán otros miembros de la familia real británica? No sería de extrañar que lo hiciera el príncipe Enrique, que tiene una muy buena relación con su concuñada; tan estrecha que incluso se especuló con un romance entre ellos hace años. Sería genial que el nieto díscolo de la reina Isabel II acudiera al enlace con su chica, la televisiva Meghan Markle, y que lo hicieran ya como prometidos, de hecho la prensa inglesa asegura que Buckingham anunciará próximamente su compromiso. ¿Otro bodorrio para el 2017? También tiene previsto pasar por el altar Miranda Kerr, comprometida desde el pasado verano con el millonario Evan Spiegel, creador de Snapchat. Y bien podrían dar la sorpresa Antonio Banderas o Isabel Preysler con una boda al estilo celebrity, es decir secreta. La segunda opción es mucho más viable, de hecho la socialité ya contó que Mario Vargas Llosa le pidió matrimonio. Aunque lo mismo da el paso antes Ana Boyer, viento en popa con el tenista Fernando Verdasco.La otra cara del desamor, que este 2017 se materializará a modo de divorcio oficial entre Brad Pitt y Angelina Jolie o el de Marc Anthony con Shannon de Lima. Uno menos traumático que el otro, hagan sus apuestas. No son pocos los que relacionan la ruptura del puertorriqueño con un acercamiento a su explosiva ex mujer, Jennifer López. ¿Darán Marc y J-Lo la doce campanada? También ha comenzado el año sin novio Chenoa. Malas noticias aunque lo positivo es que ya ha dejado atrás los tiempos de la cobra. Tampoco pasará inadvertida la evolución del noviazgo de Cristiano Ronaldo y la española Georgina Rodríguez. La modelo ocupará más de una portada, seguro.Y será precisamente la ex de CR7 más famosa, Irina Shayk, otra de las protagonistas del 2017 a cuenta de su embarazo y su estreno como mamá junto al hollywodiense Bradley Cooper, para el que también es su primer hijo. Verlos crecer como pareja y quién sabe si un compromiso tendrán gancho aunque no tanto como ver a la rusa con barriga. No faltará su posado premamá sin ropa. También verán nacer a su retoño el matrimonio más trendy del Principado monegasco, Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi y el cantante onubense Manuel Carrasco. ¡Queremos canción, por favor! Bien podría ser el año de Cayetano Rivera y Eva González o el de Cristina Pedroche y David Muñoz en lo que a biberones y pañales se refiere.En el 17 cumplirán 50 años Julia Roberts e Yvonne Reyes, llegará a las pantallas lo nuevo de Grey, Cincuenta sombras más oscuras, con el guaperas de Jamie Dornan en acción y La bella y la bestia con una sencillamente impresionante Emma Watson. Custo Barcelona se incorpora al calendario de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid en su 65 edición, que se celebrará del 17 al 21 de febrero, y Carlota Corredera se consagrará, o no, como presentadora de Cámbiame. Y no será éste el único dato morboso en televisión. Toño Sanchis ocupará tardes enteras y una infinidad de portadas de Lecturas si finalmente se confirma como participante de Gran Hermano VIP e igual se estrena como colaboradora de Sálvame Isabel Pantoja. Sería genial. ¿Y qué pasará con Alba Carrillo? A ésta mejor dejémosla por el momento…