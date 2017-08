La puesta de largo de Maserati en Palma

El concesionario oficial de Maserati en Palma fue el lugar escogido para presentar ayer a la tripulación del barco Maserati, que navegará en la defensa del título conquistado en la edición del 2016 en la clase ORC1. Enrique Lorenzana, director comercial y de desarrollo de red de Maserati Iberia, señaló las tres patas que soportan este proyecto de patrocinio. El comercial, el deportivo y el de apoyo al concesionario de la zona con el desarrollo del programa Sail & Drive, Experience by Maserati, mediante el cual una serie de clientes o posibles clientes, aprovechan la presencia del barco para navegar y conducir uno de los modelos de la gama. Además comentó que su programa deportivo "ha ido creciendo de menos a más. Yo no sabía lo difícil que es esto. Pero ganar en la Copa del Rey Mapfre, la regata más importante y mejor organizada y gestionada del Mediterráneo, no es tarea fácil y mucho menos reeditarlos, no obstante somos optimistas y veremos qué pasa".

Fernando León, campeón olímpico de vela en las olimpiadas de Los Ángeles y responsable de la parte deportiva del barco afirmó que "no tenemos la ventaja ni el hándicap de haber ganado la Copa el año pasado, pero sí tenemos la ventaja y el ánimo de conocernos muy bien, por el tiempo que llevamos navegando juntos". Por último el anfitrión Andrés Vidal, director general de Auto Vidal, cerró el acto con unas palabras de agradecimiento: "Agradezco muy sinceramente a Maserati y a la tripulación del barco, que una año mas hayan apostado por la Copa del Rey Mapfre".