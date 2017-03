El radical cambio de actitud de Manuel Benítez

A sus 80 años, Manuel Benítez El Cordobés ha decidido ajustar cuentas con la vida y, de un tiempo a esta parte, su cambio de actitud es más que evidente. Lejos quedan los aspavientos que solía hacer a la prensa y sus salidas de tono. Ahora Manuel se presenta como un hombre mucho más cercano, más afable, una faceta que hasta ahora solía reservar para su intimidad familiar y para sus más allegados.

Desde hace unos meses vive una nueva vida en una finca a las afueras de Córdoba, donde comparte espacio con su nueva novia, María Ángeles, una mujer apasionada del campo a la que saca 23 años de diferencia. Manuel se separó de Martina Freysse hace casi un año y, desde entonces, su cambio ha sido radical.

Lo más llamativo ha sido el acercamiento que ha tenido con los dos hijos nacidos fuera de su matrimonio. Del que más se ha hablado, por lo mediático del caso, ha sido del reconocimiento público de Manuel Díaz. Aquel "él es mi hijo y yo soy su padre" quedará grabado a fuego en la memoria del diestro madrileño, que todavía no sabe si el primer abrazo con su padre se producirá el próximo 11 de marzo en el ruedo de Morón, donde coincidirá en la plaza con su hermano Julio Benítez (el menor de los hijos del matrimonio Benítez-Freysser). De momento, seis asientos del coso sevillano están reservados a la espera de que El Califa sea el primer testigo de ese mano a mano entre sus hijos, aunque hasta ahora no hay nada confirmado.

Del que se ha hablado mucho menos es del acercamiento de Manuel Benítez y su hija María Ángeles. Atrás quedan las lágrimas que durante años derramó esta cordobesa en los platós de televisión. Ahora padre e hija acuden del brazo a una presentación pública y la mujer no tiene palabras de agradecimiento para demostrar a su padre lo mucho que lo aprecia. "Lo he estado soñando toda la vida. Ya no me esconde", dice María Ángeles orgullosa. Es escueta porque también a ella le sorprende el cambio de actitud que ha tenido el veterano torero y seguramente porque teme que si habla de más esta relación que ahora comienza puede acabar truncándose.