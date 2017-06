Un reality para conocer la vida de Meghan Markle

Con razón decía hace pocos días el príncipe Enrique que estuvo tentado de renunciar a sus derechos dinásticos (ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono británico) para poder llevar una vida normal. Y si eso lo piensa él, que está acostumbrado a manejarse en esas lides, habrá que ver cuál ha sido la cara que se le ha quedado a su chica, la actriz Meghan Markle, cuando ha visto que la cadena Channel 4 está empezando la grabación de un reality sobre su vida.

Según asegura The Sun, la cadena quiere emitir antes de que se acabe este año el reality Meet the Markles, un programa que contará con testimonios de amigos y familiares de la actriz de Suits y que tiene como objetivo indagar en la vida de la que un día puede convertirse en la mujer del príncipe Enrique de Inglaterra. El programa no sólo contará con las entrevistas de sus conocidos, sino que también se adentrará en la historia de sus antepasados y hablará sobre su divorcio con el productor Trevor Engleson, con el que estuvo dos años casada. El reality explicará también cómo se fue fraguando su historia de amor con el príncipe británico y explicará incluso qué rol tendrá que desempeñar en la vida de palacio en caso de que su relación con el hijo de Lady Di termine en boda.

Hace un par de meses Meghan tuvo que ver cómo su propia hermanastra, Samatha Grant, anunciaba en redes sociales que estaba preparando un libro en el que mostraría los trapos sucios de la vida de la actriz, y ahora vuelve a enfrentarse a esta pesadilla, convertida en esta ocasión en reality televisivo.