La reina del cóctel es devota del vino de Jerez

La cultura coctelera poco a poco está irrumpiendo en España y promete convertirse en la religión mayoritaria entre los amantes de las bebidas espirituosas elaboradas con dedicación. Importada de EEUU, esta filosofía necesita que sean auténticos profesionales los que la den a conocer entre los bares españoles. Llegada de Nueva York y nombrada la Mejor Bartender en América 2015, Ivy Mix es una de esas gurús de la coctelería que viene a España para llevar este tipo de bebidas a la cima de la montaña. Responsable, junto con su mentora, Julie Reiner, del Leyenda Brooklyn Coctelería (Nueva York), la joven lleva parte de la esencia del local al hotel Only You Atocha de Madrid, donde se celebra la Seagram's New York at Only You.

Como si de una profecía se tratara, Ivy Mix había nacido para ser una leyenda en el mundo de la coctelería. "Antes de dedicarme a esto trabajaba en una galería de arte. El día que le dije a mi padre que cambiaba los cuadros por la mezcla de bebidas me dijo que nuestra familia estaba destinada a que alguno de nosotros nos dedicáramos a la mixología, nos venía en el apellido", comenta Mix entre risas. Aunque jamás imaginó llegar tan lejos, sobre todo en un mundo mayoritariamente masculino. Pero su esfuerzo y trabajo dieron resultados. Comenzó su andadura en Guatemala, en el 2004, donde trabajaba de camarera despachando tequila y cerveza. Pero pronto se interesó por los cócteles y, en la medida que la dejaban, empezó a aprender con rapidez. "Los chicos ayudan a los expertos a preparar los cócteles, por eso lo tienen más fácil a la hora de aprender", apunta Mix. Aunque las barreras no fueron impedimento para ella. En su vida apareció Julie Reiner, responsable del mítico Clover Club NY, a la que, sin vacilar, pidió una oportunidad. Reiner confió en ella y Mix no la decepcionó. Tanto es así que, además de haber sido maestra y aprendiz, ahora llevan juntas el Leyenda Brooklyn Coctelería.

Amante de los clásicos, Mix es una devota del vino de Jerez. "Me encanta venir a España, a mis amigos siempre les digo que vengo a beberme una copita de Jerez", asegura risueña. Aunque apunta a que aquí todavía no está muy instaurado el mundo coctelero. Experta en preparar combinados, asegura que no hay secretos en el mundo de los cócteles y que, mientras más sencillos sean, mejor para el que los prueba.