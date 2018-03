Las reivindicaciones de las mujeres entre fogones

Las chefs Carme Ruscalleda, Susi Díaz y Begoña Rodrigo coinciden en que la autoexigencia es una de las claves que han llevado a las mujeres al éxito en la alta cocina y al reconocimiento de sus creaciones. Así lo han puesto de manifiesto en una encuesta realizada en el portal de reservas El tenedor, que ha analizado el papel de la mujer en la gastronomía, tanto desde el punto de vista de consumidora como desde su labor como profesional.

Carme Ruscalleda (Sant Pau, Blanc y Moments), la cocinera con más estrellas Michelin, asegura que su éxito ha sido posible gracias a "su confianza en sí misma, talento y capacidad de organización". En este sentido, señala que "una mujer, como un hombre, debe creer en su potencial, debe creer en su talento y debe saber organizar su círculo afectivo y familiar" para alcanzar sus objetivos vitales y profesionales, comenta la chef.

Y ha hablado de los turnos de trabajo y las "soluciones" que diseñan los empresarios de hostelería para ayudar a mejorar la conciliación de su plantilla, como el instaurado en San Pau en 2016 por el que sólo se dan ocho servicios a la semana, lo que se traduce "en que libramos los domingos, lunes y jueves".

Por su parte, la ganadora de la primera edición de l programa de televisión Top Chef, Begoña Rodrigo, gerente y chef del restaurante La Salita en Valencia, opina que "antes de entrar en la cocina debes pensar qué quieres hacer, hasta dónde quieres llegar y qué quieres sacrificar para conseguir tus objetivos". Añade que nunca ha sentido que le exigieran más de lo que ella misma se había exigido al tiempo que ha reivindicado "que se igualen los salarios y que se ponga en valor el talento de quien lo tenga", sostiene.

La jurado televisiva Susi Díaz, propietaria y chef del restaurante La Finca by Susi Diaz en Elche, subraya que "nadie va a exigirme más de lo que yo me exijo, pero no hay duda de que he renunciado a muchas cosas". Según su criterio, a la sociedad española aún le queda mucho que trabajar "para lograr una igualdad real de oportunidades".

En cuanto al análisis de la mujer como cliente de los restaurantes, los datos aportados por el portal El tenedor destacan que las mujeres realizan el 54 % de las reservas vía móvil, que prefieren los mediterráneos, japoneses y españoles, con un ticket medio de 26 euros y como media para grupos de tres personas o más.