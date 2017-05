El renacer de Elio Berhanyer

Cuando los diseñadores españoles hablan de él no tienen duda a la hora de definirlo como un "maestro". Elio Berhanyer fue uno de los primeros españoles que supo defender el 'Made in Spain' en el mundo de la alta costura. El diseñador cordobés tiene ahora 89 años y, desde principios de esta década, vive el mundo de la moda desde un discreto segundo plano. No estaba dispuesto a dejar su casa en manos de un director creativo como han hecho otros diseñadores de su generación y, en 2011, echó el cierre a su taller. Pese a ello, sigue los avances del sector acudiendo a las pasarelas nacionales de primer orden, como MBMFW, donde suele presenciar los desfiles de algunos diseñadores que en su día pasaron por su atelier, como Roberto Diz.

Elio Berhanyer ha sido amigo de sus clientes y, sobre todo, la figura en la que se han querido ver reflejados muchos de sus compañeros de profesión, que ahora le devuelven el cariño haciendo posible su renacer cuando el cordobés empieza a ver demasiado cerca los 90.

El mundo de la moda se unió hace algunos meses para pedir para él el premio Princesa de Asturias de las Artes, una distinción que consideraban estaba más que justificada en un hombre que había conseguido ser ejemplo de una profesión durante décadas y que en los años 60 y 70 fue uno de los grandes nombres internacionales de la alta costura. Aquella idea, que respaldaron colectivos como ACME y ADYME, no ha podido hacerse realidad porque el premio fue finalmente para el creador sudafricano William Kentridge, pero hay otros guiños que hacen que Elio siga estando en primera fila.

Sin ir más lejos, esta misma semana el diseñador cordobés ha sido nombrado profesor honorífico de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, donde aseguran que tanto la carrera como la trayectoria de Elio "se tienen muy en cuenta en los planes de estudio".

En este emotivo acto también logró el respaldo del mundo de la moda con la presencia, entre otros, de diseñadores de renombre como Hannibal Laguna, Ulises Mérida o Agatha Ruiz de la Prada y la directora de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week, Charo Izquierdo.