Los reyes de la extravagancia

Éxito, lujo y extravagancia son tres palabras que se suelen asociar a los famosos. Pero ¿qué ocurre cuando la excentricidad rebasa los límites de lo cotidiano? Aparecen las manías, las supersticiones, los caprichos absurdos y toda clase de exigencias estrafalarias.

No se libran los futbolistas, ni los actores y mucho menos los cantantes: las celebrities tienen una larga lista de curiosidades que sus seguidores conocen y veneran. Estas son las más conocidas.

Mel Gibson se niega a comer pollo por si le crece el vello o los pechos debido a las hormonas

Empezar hablando de la Reina del pop es empezar fuerte: Madonna está algo obsesionada con los inodoros. Cada vez que duerme fuera de casa pide destruir el que ella haya usado, para evitar que alguien pueda conseguirlo y venderlo. No es su único imprescindible: a los hoteles lleva, además del inodoro precintado que después desechará, toda la colección de muebles que usará durante su estancia. Por otra parte, también le gustan las rosas blancas, pero sólo si tienen una medida concreta.

Pasando a los deportistas, el veterano David Beckhamtiene Trastorno Obsesivo Compulsivo, lo que le hace llevar un control férreo de sus efectos personales: por ejemplo, su ropa está organizada por colores y tonos a la perfección. También compra calzoncillos nuevos cada exactamente 15 días y en la nevera de su casa no puede haber tres objetos iguales, deben ser pares. Por su parte, el golfista Tiger Woods tiene una manía relacionada con los torneos que juega: en las finales viste siempre un polo rojo. Pasando al tenis, Rafa Nadal sigue antes de cada saque un complicado ritual que involucra la raqueta, su ropa y la cinta del pelo. Los futbolistas están también perfectamente surtidos de rituales de toda clase y estrellas como Iker Casillas, Ronaldo o Pepe Reina no juegan un partido sin cumplir con fórmulas tan variopintas como tocar la portería con la izquierda tras un gol o entrar en el campo con el pie derecho.

Las divas de la música y el cine son las más originales: Julia Roberts y Mariah Carey se bañan solo con agua mineral y la segunda, además, mete en la bañera a su amigo canino. Shakira pide ser transportada siempre que no va en helicóptero en una limusina Mercedes, y a su camerino, mientras se prepara para una actuación, tienen que llevarle sin falta 30 litros de agua mineral y 29 gaseosas. Mención aparte merece Nicole Kidman, que da instrucciones precisas sobre cómo debe estar hecha su cama. La diva por excelencia, Lady Gaga, es una de las mayores reinas de las manías. No soporta tener que servirse ella misma la comida y le repugna sentarse en una silla donde alguien se haya sentado antes. Para evitar la radiación del smartphone alguien tiene que sujetárselo mientras mantiene una conversación telefónica y no duerme con su novio cuando está de gira. Katy Perry es más exclusiva y concreta en su excentricidad: almohadas. Sí, alrededor de 200 almohadas tiene en su casa producto de cada viaje que realiza, ya que tiene la costumbre de llevarse todas las que utiliza en los hoteles. Por otra parte, no permite que los chóferes miren por el espejo retrovisor hacia donde está ella sentada, aunque es menos estricta que Tom Cruise, quien siempre que puede prohibe que se le mire a los ojos.

Una prueba viviente de que ellos tienen tantas o más manías que ellas es el gran Woody Allen, que duerme con los zapatos, se toma la temperatura cada dos horas y viaja siempre en avión privado... ¡para evitar los gérmenes!

Mel Gibson, por su parte, se niega a comer pollo por si le crece el vello o los pechos debido a las hormonas que pueda llevar esa carne. Los Rolling Stones tampoco se libran de la lista de extravagancias. Cada vez que dan un concierto exigen mesa de ping pong, pinball, ni más ni menos que 600 toallas, grandes cantidades de alcohol y, según parece, una sala de reanimación por si las moscas... Otro que destaca por méritos propios en la sección de rarezas es Johnny Depp, que colecciona muñecas Barbie con las que juega y a las que pone nombres de actrices.

Son apenas algunos de los nombres que más suenan en el mundo de lo estrafalario. Si pueden pagarlo, quieren tenerlo y, si tienen poder, quieren ejercerlo: los famosos y las famosas no se libran de extravagancias y, además, pueden conseguirlas, lo que hace que se lo pasen muy bien organizando a su gusto todo lo que les rodea.