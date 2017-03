La romántica cita entre dinosaurios de Enrique de Inglaterra y su chica

Cada vez está más claro que la relación del príncipe Enrique de Inglaterra y la actriz Meghan Markle no se trata de un capricho pasajero. El hijo del príncipe Carlos hace todo lo que puede por pasar el mayor tiempo con su chica, que suele hacer frecuentes escapadas al palacio de Kensington. En la última, realizada hace sólo unos días, el príncipe tuvo una idea muy romántica para sorprender a la actriz, a la que llevó al Museo de Historia Natural en una visita privada tras el cierre de sus instalaciones, según ha publicado The Sun.

"Meg quería visitar el museo desde hace mucho tiempo, por lo que Enrique planificó el tour. Por la noche es un lugar muy romántico porque las exhibiciones todavía están iluminadas, incluidos los dinosarios. Y por supuesto, tenían el museo para ellos solos", aseguró una fuente de la pareja al rotativo, dejando constancia de que lo que más preocupa a esta pareja es pasar lo más desapercibido posible.

Según el periódico inglés, Meghan seguirá hasta finales de mes en Londres aprovechando que la serie en la que trabaja desde hace varios años (Suits) aún no ha comenzado la grabación de la nueva temporada. No obstante, una vez que se inicie el rodaje la pareja tendrá que ver cómo se replantea una relación a la que separa una distancia de más de 5.000 kilómetros. Hay quien da por hecho que ésta será la última temporada en la serie para la actriz, que ahora tiene por delante siete meses duros de rodaje. No obstante, no será la primera vez que ambos tengan que permanecer largas temporadas en escenarios diferentes, ya que su relación comenzó en pleno rodaje y era imposible que Meghan se ausentara durante días completos del set de grabación.