"Si la ropa interior es para nosotras, ¿por qué se la 'vendemos' a ellos?"

Comment tu t'appelleses la nueva fashion film de la firma de lencería Gisela, con más de 20 años de trayectoria y afincada en Málaga. En ella, Rossy de Palma dirige a Hiba Abouk bajo la realización de Diego Postigo. El corto introduce, a través de inspiradoras secuencias, la nueva colección Moments, una línea de corsetería de corte básico con sofisticados detalles y caracterizada por la comodidad.

-¿Cómo surge la idea de esta fashion film y cómo enfocó el proyecto?

-Pues yo ya había dirigido dos fashion films antes y con Diego Postigo ya había trabajado. Me lo propusieron y me lo planteé como un reto. Tenía que hacer algo que no tuviera que ver con la seducción, había que romper la tradición de los miles de anuncios de chicas sexys, una tendencia que está agotada ya. Pensé en que realmente lo más interesante de estas sesiones es el backstage, mostrar el making off. Y lo planteé así, muy al estilo de los años 70, de las películas de John Houston... No está nada guionizado.

-¿Le atrajo que la marca, que nació en Málaga, confeccionara ropa interior con la premisa de la comodidad de la mujer, resaltando por supuesto también su belleza?

-Claro. Si la ropa interior es para llevarla nosotras, ¿por qué en los anuncios pretendemos venderla a ellos, a un público mayoritariamente de hombres? Gisela es una firma dirigida al uso y consumo de la mujer y la fashion film sigue esta línea: está hecha por y para mujeres.

-¿Cómo ha sido trabajar con Hiba Abouk?

-Como estar en familia. Hiba es casi sobrina mía, somos muy amigas. Desde el principio pensé que ella era la más adecuada para ser la protagonista.

-En la fashion film, disponible en el 'YouTube' de Gisela, se nota que tienen gran complicidad.

-Por supuesto. Se titula Comment tu t'appelles precisamente porque yo estoy toda la sesión de fotos preguntándole eso, y ella repitiendo Gisela, para quien lo vea se quede fundamentalmente con el nombre de la marca. Hay una variedad de poses y actings de Hiba frente a la cámara, todo ello envuelto en una melodía sugerente.

-Una de las revelaciones de esta fashion film, la intérprete de esta canción, compuesta por usted: su propia hija Luna.

-Surgió de manera espontánea. Pensé en una voz joven para interpretarla y ¡cuál mejor que la tengo en casa! (risas). Ella es muy creativa y se lanza a la piscina enseguida, como yo.

-Se apunta usted a un bombardeo. Ahora la vemos en la tele, en Bailando con las estrellas.

-Sí, soy muy osada e inquieta. Me encanta crear, y también aprender, por eso me apunté al programa. He aprendido muchas cosas nuevas. No me arrepiento de nada.