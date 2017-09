Las 1.000 rubias de DiCaprio

Es un hombre en busca de El Dorado. El Óscar, por lo pronto, ya lo consiguió el año pasado después de varios años esperando con paciencia y humor ante las bromas de internet. La otra búsqueda rubia no ha dado aún un resultado definitivo. El actor cambia de novia continuamente. Parece que tiene una misión altruista de repartir amor al máximo número de mujeres posibles ¿El requisito para ser una candidata? Tener un cuerpazo de modelo y una larga melena rubia. Dicaprio es amante de las mujeres despampanantes con pelo dorado, sonrisa perfecta y cuerpo de escándalo.

Posee una larga lista de conquistas que con el paso de los años va aumentando cada vez con más frecuencia. Con algunas ha conseguido estar varias temporadas, con otras, un visto y no visto. No se sabe quién fue la primera rubia, ya que Leo empezó en la industria del cine siendo muy joven y siempre ha estado bien rodeado. Bridget Hall, Kristen Zag o Eva Herzigova fueron algunos de los nombres que solían ir del brazo de Dicaprio en sus inicios. Se le veía acompañado por alguna de ellas en el estreno de sus películas y, cuando se acababa el amor y rompían, pasaba a la siguiente sin problema.

Solo muy pocas han sabido estar con él más que unos meses. Las dos relaciones más largas que ha tenido son con la modelo Gisele Bünchend y Bar Refaeli. Con Gisele estuvo saliendo durante cinco años. La pareja se dejaba ver junta en todo tipo de eventos, alfombras rojas, estrenos de películas... Empezaron a salir en el año 2000 y en 2005 las pocas ganas del actor y el ansia de la modelo brasileña por comprometerse acabó con la relación. DiCaprio encontró pronto consuelo junto a la modelo israelí Bar Refaeli. Juntos disfrutaban de actividades y deportes al aire libre. La relación, que duró desde 2006 hasta 2011 tuvo bastantes altibajos. Rompían y volvían, hasta que pusieron punto y final en 2011. Después de ella, el actor ha salido con varias y conocidas mujeres como Blake Lively, Erin Heatherton o Kelly Rohrbach. Actrices de éxito y modelos de Victoria's Secret son las que rellenan la lista de amores. No hay verano en que no salga una instantánea del actor paseando en bicicleta y descansando en alguna bonita playa junto a la rubia de turno. Precisamente en este estío se le ha visto al lado de una de ellas, aunque esta puede que sea la definitiva y más especial (en una relación de amistad). Kate Winslet fue su compañera en la mítica película Titanic y, desde entonces, mantienen una bonita amistad que a muchos de sus fans les gustaría que se convirtiera en algo más. Ambos afirman que no son nada más que buenos amigos que disfrutan juntos. Y así es. Han disfrutado de unos días de vacaciones en Saint Tropez. DiCaprio ha anunciado que tiene una nueva pareja, Nina Agdal, y está por ver que con esta dure más. La mayoría de sus ex han tenido éxito en su vida privada después de él ¿Quién será el amor definitivo?