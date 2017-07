La semana más intensa de Andrea Janeiro

Belén Esteban llevaba días diciendo que no quería que llegase el momento en el que su hija se convirtiese en mayor de edad por las consecuencias que esto podía acarrear. Razón no le faltaba. El jueves pasado Andrea Janeiro cumplió dieciocho años y lo celebró con una fiesta por todo lo alto. Un evento al que no faltaron fotógrafos de todas las agencias y revistas. La joven llegó a una famosa discoteca madrileña acompañada por su madre y no hizo declaraciones. Tiene claro que quiere mantenerse al margen de la vida pública, por eso se va a ir a estudiar al extranjero. Pero su nombre se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales y no fue por las felicitaciones que recibió. Llegada la mayoría de edad el rostro de una de las niñas más famosas del país ya se podía mostrar. Fueron muchos los que en Twitter utilizaron las fotografías de Andrea para reírse de ella e insultarle. Ante el linchamiento la policía ha decidido tomar medidas e investigar los insultos que se han vertido contra la hija mayor de Jesulín de Ubrique. Así lo ha confirmado su madre, que ha agradecido a sus compañeros de programa el trato respetuoso que han tenido con Andrea. No han sido los únicos que han denunciado la complicada semana que ha vivido. Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio, ha sacado la cara por ella. "Mando un abrazo a Andrea Janeiro, a quien no conozco. No hagas ni caso a esa muchedumbre que odia e insulta. Tú eres mejor que todos ellos", ha escrito.